Spesso ci sono degli ambienti di casa privi di personalità perché sfruttati male. In quei casi c’è chi pensa di mettere una pianta o un quadro o una poltroncina per occupare quell’angolo indigesto.

Niente di più sbagliato, basta un po’ d’inventiva e una piccola spesa per ridare nuova luce a quell’ambiente. Presentiamo dunque un’idea originale ed economica per trasformare un angolo buio e anonimo della casa in una libreria moderna o parete attrezzata su misura.

I vantaggi legati alla scelta di una libreria moderna o una parete attrezzata

La scelta del cartongesso non è casuale ma è legata ai tanti vantaggi che offre questo materiale.

Anzitutto la semplicità di utilizzo e la sua plasticità. Si presta infatti a essere impiegato in una intercapedine, tra due muri stretti o in angoli bui e ciechi della casa. Ma anche sopra un letto o a metà altezza stile mensola. Oppure per rivestire un pezzo di parete diversamente non utilizzabile o per coprire una colonna interna trasformandola da un ingombro a un punto di interesse.

In secondo luogo, abbiamo l’economicità dell’intervento rispetto alle librerie in muratura o in pregiato legno massiccio.

Infine offre un elevato grado di personalizzazione del risultato finale. Possiamo creare uno spazio chiuso con le ante, dotarlo di faretti particolari, scegliere le forme più strane, stravaganti e bizzarre che ci siano. Idem per la profondità, larghezza e altezza dei vani, scelta dei colori e delle forme.

Insomma, libero spazio alla fantasia del committente. Nulla da eccepire, è un’idea originale ed economica per trasformare un angolo buio e anonimo della casa in una libreria moderna o parete attrezzata su misura!

Quanto costa il cartongesso al metro quadro

Ora passiamo a vedere i costi. A grandi linee possiamo dire che, al netto delle singole casistiche, il costo per realizzare una libreria o una parete in cartongesso oscilla tra 25 e 35 euro al mq.

Nel dettaglio, quattro sono le determinanti principali che influiscono sul costo finale.

Anzitutto la tipologia del pannello in cartongesso scelto. Ad esempio i pannelli per realizzare le pareti curve costano di più rispetto a quelli lineari. Idem per i pannelli anti-umidità, si pensi al caso in cui la parete interessata confina con l’ambiente del bagno.

Poi occorre tenere a mente la presenza o meno degli optional (quanti?) oltre che la loro qualità. Si pensi all’eventuale sistema di illuminazione (specie per la parete attrezzata) e/o la presenza o meno di ante. Ma anche le loro rifiniture oltre alla qualità intrinseca dei materiali scelti. In simili casi, per una parete attrezzata super accessoriata e rifinita non bastano neanche 40 euro al mq.

Ecco un’idea originale ed economica per trasformare un angolo buio e anonimo della casa in una libreria moderna o parete attrezzata su misura

Altrettanto vale per i colori: il lavoro finito resterà bianco oppure verrà dipinto con tecniche e pitture particolari? Al riguardo, all’articolo di cui qui il link illustriamo come scegliere e abbinare al meglio i colori di casa.

Ultimo, ma non per questo meno importante, il costo della manodopera. Si pensi ad esempio ai differenti tariffari tra le varie zone d’Italia. Ma anche al tempo necessario per realizzare un’opera semplice e lineare contro quella di un intervento altamente complesso e personalizzato.

Ricapitolando, ecco un’idea originale ed economica per trasformare un angolo buio e anonimo della casa in una libreria moderna o parete attrezzata su misura. Infine, sempre in tema di ottimizzazione degli spazi domestici, illustriamo qui al link delle tecniche per far sembrare più alto un soffitto basso.