I vip li amano a 20 e a 50 anni e oltre perché sono comodi e sempre di moda. Elisabetta Canalis ci rivela un segreto su come indossarli

Sono pratici e si indossano facilmente senza pretese, i vip li usano per fare sport o per andare al supermercato. Da qualche anno sono tornati di moda e ora è difficile privarsene. È un capo d’abbigliamento sorprendente che non smette di stupire.

Tante foto in moltissimi periodici per le vip nostrane oppure d’oltreoceano che si muovono comodamente dentro vestiti che prima si portavano solo in casa. La comodità è la prima caratteristica, la facilità con cui indossarli viene subito dopo. Dakota Fanning, Taylor Swift e Jennifer Garner negli Stati Uniti. Melissa Satta, Federica Fontana e Costanza Caracciolo in Italia. Tutte innamorate dei propri leggings che adoperano per fare la spesa ma anche per fare sport.

In Italia è stata Elisabetta Canalis a decretare il loro rilancio definitivo grazie a numerosi post che la vedevano impegnata nella vita di tutti i giorni e soprattutto negli allenamenti. Il successo della Canalis sui social è mondiale, lei trascorre il suo tempo tra l’Italia e gli Stati Uniti facendo tantissimo sport. Da poco ha esordito sul ring con un incontro di 3 riprese di kickboxing stile low kick. I suoi allenamenti sono durissimi e l’attrezzatura sportiva che utilizza è sempre di ottimo livello.

I vip li amano a 20 e a 50 anni e oltre perché nascondono i difetti

Perché la Canalis è legata così tanto ai leggings? Sono pantaloni stretch molto versatili che oltre a essere indossati per fare sport si adattano a tante altre situazioni. Abbinati opportunamente non fanno sfigurare e si può uscire per fare le commissioni come se stessimo vestendo i panni che solitamente portiamo in casa. Chi ha un fisico rotondo li utilizza con modelli push up o contenitivi, chi ha un’altezza importante sceglie quelli colorati o a fantasia. Chi ha il baricentro basso preferisce tinta unita, pois o stile scozzese.

Elisabetta Canalis li indossa total black con un top e una felpa dello stesso colore, oppure sceglie il viola quando passeggia per Los Angeles. Se decide di fare jogging sceglie il colore blu elettrico. Ma il segreto per indossarli al meglio è quello di fare yoga o pilates a bordo piscina oppure al parco. I leggings in questi casi danno il meglio di sé. La Canalis ha scelto il verde per farsi immortalare durante una sessione di pilates a bordo piscina.

Attenzione a non sbagliare

Leggings adatti a ogni età? Assolutamente si. Dalle attrici che si sono affermate di recente fino alle star più conosciute, il web è pieno di foto di personaggi famosi che passeggiano con indosso i leggings. I vip li amano a 20 e a 50 anni e sanno come abbinarli al meglio lontano dalle palestre. Il leggings nero classico, più adatto dai 30 anni in su, viene abbinato con camicie bianche oversize. Quelli sottili primaverili a 20 anni si abbinano alle felpe o alle maglie casual. I leggings vellutati per le cinquantenni vanno bene con cappotti e stivaletti alti. La sfida è ribaltare questi suggerimenti. Con un po’ di coraggio e la voglia di giocare nulla è impossibile.

Attenzione però. Mai indossare i leggings per le cerimonie soprattutto sotto la gonna. E mai utilizzarli in ambiti formali o lavorativi. In questi casi meglio scegliere jeans stile leggings o direttamente i jeans skinny, più facili da abbinare per fare bella figura con il capoufficio.