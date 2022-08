I ventilatori che consumerebbero 15 volte meno del condizionatore

È possibile avere una buona resa oltre che dai condizionatori anche dai ventilatori, che con le moderne tecnologie sono diventate macchine in grado di rinfrescare gli ambienti e con risparmi veramente consistenti.

Ci sono diversi tipi di ventilatori in commercio per soddisfare ogni necessità nel migliore dei modi. In generale, si può dire che i consumi sono molto bassi, rispetto ai condizionatori si parla di sprechi inferiori anche di 15 volte e naturalmente di impatto ambientale vicino allo zero.

Se non siamo amanti dell’aria condizionata o se vogliamo cominciare a tagliare i consumi di energia elettrica, su queste soluzioni dovremmo cominciare a riflettere.

Risparmiare è importante

La Dyson ha dato vita a un buonissimo prodotto con ventola di raffreddamento, modelli di ultima generazione con tecnologia Air Multiplier che raffredda gli ambienti velocemente. Esistono ventilatori senza pale prodotti da Ardes silenziosi e dotati di luce notturna.

Easy Acc produce ventilatori portatili utili quando partiamo in vacanza o come secondi ventilatori.

Aigostar produce ventilatori con umidificatori. Hanno consumi che si agirano sui 50 watt all’ora contro i 700 watt dei condizionatori e il risparmio è assicurato. Secondo alcuni studi dell’Associazione per la difesa dei Consumatori, con un condizionatore potremmo spendere 3 euro con 12 ore di accensione. Il ventilatore costerebbe 5 centesimi all’ora e la stima è confermata dalle indagini del sito Altrocunsumo. Ecco, perchè, i ventilatori consumerebbero 15 volte meno del condizionatore.

Il silenzio costa

Questi ventilatori sono silenziosi e dotati di numerose tecnologie. È possibile trovare in commercio il modello che più si addice alle nostre necessità. Alcuni consumerebbero il 75% in meno di energia ma la solidità dei materiali utilizzati porterebbe a una spesa consistente. Design ben curati e ottime tecnologie sono vantaggi per chi ha deciso di investire in questo tipo di soluzione, meno per chi ha budget limitati.

Un modello che potrebbe convincerci a scegliere il ventilatore invece del condizionatore è quello a soffitto con pale e portalampada. Al contrario di quello che può sembrare l’installazione è molto semplice.

La difficoltà che potremmo incontrare nel montare un ventilatore a soffitto riguarda la calotta ingombra di fili in cui deve essere montato il ricevitore. I ventilatori a soffitto climatizzano la stanza in silenzio e con delicatezza quindi senza il freddo insistente di condizionatori e deumidificatori.

Azionando le ventole possiamo avere il fresco d’estate, ma potremmo anche direzionare l’aria in inverno così da non disperdere il calore. Vortice, Westinghouse, Faro sono marchi affidabili che offrono prodotti competitivi anche nel rapporto qualità prezzo.

Ricordiamoci che in estate le pale devono ruotare in senso antiorario per ottenere il fresco. Se abbiamo un condizionatore in casa, il ventilatore a soffitto è in grado di ottimizzarne la sua azione portando comunque a un risparmio di energia.

