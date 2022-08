A volte potremmo percepire una sensazione di stanchezza e di pesantezza, che colpirebbe in particolar modo le gambe. Potremmo dare la colpa al gran caldo di questo periodo. In realtà, le nostre gambe potrebbero soffrire perché magari potremmo aver compiuto sforzi fisici eccessivi. Questo non sarebbe consigliabile in estate, con le alte temperature, perché, inoltre, potrebbe condurci al pericolo di un colpo di calore.

Oppure, il nostro fastidio agli arti inferiori potrebbe dipendere da una patologia di cui potremmo non essere a conoscenza. O a un problema di circolazione. In ogni caso, ciò che vorremmo è trovare un rimedio che possa infonderci sollievo. Soprattutto quando la sensazione di stanchezza e pesantezza non dovesse cessare neanche a riposo.

Il consiglio degli esperti

Contro le gambe pesanti e stanche gli esperti di Humanitas consiglierebbero rimedi differenti a seconda dell’origine del disturbo. Tra questi ce ne sarebbero 3 in particolare molto semplici. Che potrebbero essere usati come rimedi naturali davvero facili da provare a casa. Potrebbero infondere sollievo e, come detto, sarebbero consigliati sulla base della causa del disturbo.

Gambe pesanti a riposo si risolleverebbero con 3 rimedi naturali

La sensazione di stanchezza e pesantezza alle gambe potrebbe averci colpito a causa di un’intensa attività fisica. Potremmo averla praticata con le accortezze contro il caldo, ma le gambe ci farebbero male lo stesso. Esisterebbe comunque un rimedio naturale appropriato per stare meglio. Questo consisterebbe nell’applicazione di impacchi freddi alle gambe. Basterebbe quindi appoggiare un asciugamano bagnato sugli arti inferiori per sentire del sollievo.

Un secondo rimedio aiuterebbe invece in particolare chi potrebbe avere problemi di circolazione. Consisterebbe nel tenere sollevate le gambe. Basterebbe sdraiarsi sul letto e porre due cuscini sotto le gambe per rialzarle. Un terzo rimedio molto semplice aiuterebbe nuovamente in caso di problemi venosi e consisterebbe nel bere molta acqua. Poste queste cause, dunque, le gambe pesanti a riposo si risolleverebbero e potrebbero trovare sollievo.

Nel caso, però, di dolore successivo a un trauma o a una contusione, si dovrebbe contattare tempestivamente il Pronto Soccorso. In caso di varici e gonfiore anche ai piedi, si dovrebbe interpellare uno specialista come un flebologo. Se alla sensazione di pesantezza agli arti inferiori si associasse un dolore persistente per più di 3 giorni, si dovrebbe subito chiamare un medico. Soprattutto se associato a febbre, rossore e se impedisse la deambulazione.

