Come combattere il caldo con ventilatore e ghiaccio senza condizionatori

I ventilatori sono delle vere e proprie alternative ai condizionatori che consumano molto e sono dannosi per l’ambiente. Anche i nuovi modelli che sono tecnologici e consumano di meno rispetto ai modelli precedenti hanno comunque costi elevati. Quando arrivano a 400 o 500 watt significa che alla fine del mese la bolletta non sarà uno scherzo.

Esistono le alternative e le troviamo in commercio, ma con un po’ di fantasia possiamo anche ricorrere al fai da te. I normali ventilatori muovono l’aria ma non riciclano e non creano fresco. Se l’aria all’interno dell’abitazione è calda e ristagna, il ventilatore potrà fare veramente poco.

Alternative valide

Se non sappiamo come combattere il caldo con il ventilatore e senza condizionatori, possiamo fare una ricerca di mercato. Esistono ventilatori con acqua o ghiaccio che aumentano la resa del movimento delle pale facendo abbassare la temperatura. Il consumo è identico a un ventilatore normale, cioè non più di 50 watt, ma la presenza dei contenitori per acqua e ghiaccio fa la differenza.

I ventilatori con nebulizzatore utilizzano lo stesso principio. Le vaschette fungono da serbatoio che può arrivare anche a 2 litri di acqua e copre un arco di tempo di 8 ore. Se invece del serbatoio hanno i portaghiaccio, allora l’aria verrà raffreddata più in fretta. In questo caso è necessario creare i cubetti in freezer e sistemarli poi nell’apposito contenitore e ricrearli ogni volta che si consumano.

Modelli per le vacanze

Esistono dei raffrescatori che hanno diverse funzioni, ventilatore, raffreddamento con ghiaccio e umidificatore. Sono portatili e possono essere spostati o da una camera all’altra oppure possono essere trasferiti in caso di vacanza alla casa al mare.

La presenza della vaschetta per il ghiaccio permette di raffreddare l’aria in maniera rapida anche con potenze sotto i 100 watt. Possono essere utilizzati come normali ventilatori oppure semplicemente come umidificatori attraverso l’utilizzo dell’acqua.

Queste tecnologie per quanto semplici risolvono numerosi problemi e ci permettono di fare a meno dei condizionatori.

Come combattere il caldo con ventilatore e ghiaccio senza condizionatori

I prezzi di questi ventilatori sono relativamente bassi eppure è possibile risparmiare se ne abbiamo uno in casa della vecchia generazione. Il metodo più semplice per ottenere l’effetto ghiaccio è quello di utilizzare gli elementi di plastica che tengono fresche le borse frigo portatili. Attaccandole davanti al ventilatore, o nel retro, una volta fatte ghiacciare, potremmo ottenere aria fredda anche senza condizionatori.

Se il ventilatore ha il sostegno per regolare l’altezza, possiamo legare gli elementi di plastica ghiacciata nel retro invece che davanti. Naturalmente, in questo caso non dovremmo attivare l’oscillazione.

Ogni volta che il ghiaccio si scongela dovremmo rimettere in freezer gli elementi per farli congelare nuovamente. Per sistemare gli elementi nel retro del ventilatore sarà necessario creare un piccolo foro per legare fascette o elastici alla parte metallica del ventilatore che contiene la ventola.

Lettura consigliata

