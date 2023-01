I trucchi più pratici per risparmiare con il bucato in lavatrice tra detersivo ed elettricità

Risparmiare è bene, soprattutto in questo periodo in cui le bollette aumentano. Contrariamente a quanto si crede, lo si fa attraverso piccole cose. Vediamo come risparmiare con il bucato in lavatrice.

Un adagio antico diceva che la casa si costruisce mattone su mattone. Nella vita di ogni giorno è difficile poter realizzare qualcosa di grande e durevole in breve tempo. Anche per quanto riguarda il risparmio, non ci sono formule magiche che permettano all’improvviso di realizzare grandi economie. Tuttavia è possibile, attraverso piccole azioni, accumulare risparmi significativi a fine anno.

Economizzare a casa con luce, acqua e gas

Tutto questo vale sia per quanto riguarda l’elettricità e il gas come anche per l’acqua. A casa possiamo aver commesso qualche distrazione. Ad esempio si può risparmiare elettricità staccando la spina o spegnendo la ciabatta dove sono attaccati gli elettrodomestici in standby. Così è anche per la televisione che consuma corrente quando non è accesa. La stessa cosa vale per i telefonini, il forno a microonde, il forno statico e il ferro da stiro.

Per quanto riguarda l’acqua, meglio non sprecarla con docce senza fine. Soprattutto poi se si sta utilizzando l’acqua calda. Inoltre bisogna fare attenzione anche ai riscaldamenti. Le caldaie che bruciano gas non sempre hanno la classe A per tutto. Forse abbiamo una caldaia che è classe A per l’acqua sanitaria, ma non per quella destinata ai caloriferi.

I trucchi più pratici per risparmiare con il bucato e spendere meno soldi in bolletta

Uno degli elettrodomestici che ci fa spendere più soldi è la lavatrice. Come per la caldaia, bisogna acquistare un modello di classe A. Tuttavia è possibile risparmiare ulteriormente, facendo attenzione anche ad alcune cose.

Un trucco che potremmo adottare è utilizzare meno detersivo in lavatrice. In genere non è necessario utilizzare una grande quantità di detersivo. Anche se usassimo meno detersivo, i panni sarebbero ben lavati, a meno che non siano molto sporchi. Ciò che guadagneremo sarà sulla bottiglia di detergente che durerà più a lungo.

Come risparmiare con i detergenti da bucato

Sempre per quanto riguarda i detergenti, fra i trucchi più pratici per risparmiare con il bucato c’è quello di acquistare quelli meno cari. Infatti spesso la formula chimica è la stessa e sono poche le variazioni. Ciò che fa la differenza fra un detersivo che costa di meno e uno che costa di più è proprio la pubblicità. Sul prodotto finale infatti si paga anche questa, proprio quella che semmai nel prodotto poco noto è ridotta al minimo.

Anche inserire una pallina da tennis fra i panni del bucato ci permette di risparmiare detersivo. Infatti aiuta a togliere lo sporco dai panni col suo strofinamento.

Attenzione a come laviamo

Un altro consiglio che si può dare è di non fare il bucato se non si è messa una buona quantità di panni all’interno della lavatrice. A volte le persone non vogliono lavare a mano e allora riempiono la lavatrice anche solo con qualche indumento. Tuttavia il costo del lavaggio sarà sempre lo stesso. Meglio allora fare il bucato quando siamo sicuri di poter riempire il cestello.