Ecco come ridurre i forti consumi del forno elettrico spesso acceso durante le feste. Si tratta di uno degli elettrodomestici più dispendiosi che abbiamo in casa per il consumo di energia. Sarebbe perciò interessante sapere come ridurre i suoi consumi.

In casa abbiamo diversi elettrodomestici di cui uno in particolare è sempre acceso, il frigorifero che spesso ci fa confondere. Infatti qualche volta scatta il contatore perché non teniamo conto della sua presenza. crediamo di avere acceso solamente il forno elettrico con la lavatrice che è in funzione, che scatta il contatore.

Quale forno elettrico scegliere

Attenzione però al forno. Vi sono diversi tipi di forno, a partire da quello elettrico, che possiamo trovare anche nella forma ventilata, ma vi è anche il forno a gas. Come fornetto d’appoggio, vi sono i forni a microonde, molto utili soprattutto quando si tratta di riscaldare le pietanze.

Poiché molti utilizzano il forno elettrico, è bene che al momento dell’acquisto almeno si preferisca quello di classe superiore. Infatti fra una classe di tipo A e quella di tipo G, i consumi potrebbero raddoppiare. Così se a fine anno si pagassero 200 euro per la classe A, con i forni di classe G diventerebbero 400.

Ecco come ridurre i forti consumi del forno elettrico soprattutto durante le feste

È vero che il forno elettrico consuma di meno durante le giornate festive. Le tariffe infatti si abbattono in questi giorni particolari, per cui è più conveniente utilizzarlo. Durante le feste natalizie il forno elettrico potrebbe funzionare per tanto tempo. Tra sformati, pizze rustiche e paste imbottite, il forno rischia di riposarsi poco. Per utilizzarlo basterebbe seguire le fasce delle tariffe biorarie. Prevedono appunto delle forti riduzioni sul costo dell’elettricità in alcune ore del giorno e nei giorni festivi.

Se si possedesse il forno ventilato questo sarebbe ancora un vantaggio in più per risparmiare. Questo tipo di forno infatti distribuisce in modo uniforme la temperatura all’interno del vano cottura. Cosa che non riuscirebbe a fare un forno statico. Si calcola che i vantaggi di un forno ventilato rispetto al forno statico corrispondano a circa il 30% di risparmio.

Cucinando diverse pietanze si risparmia

Ciò che è poco noto è che, cucinare allo stesso tempo o anche in modo successivo le pietanze, permette un buon risparmio. Infatti spesso si utilizza il forno per cuocere un solo tipo di pietanza. Invece potremmo sfruttare i piani del vano cottura, per cuocere più pietanze allo stesso tempo. il consumo elettrico infatti sarebbe lo stesso o quasi di quando si cuoce una sola pietanza.

Ecco come ridurre i forti consumi del forno elettrico cuocendo le pietanze una dopo l’altra. Immaginiamo di dover cuocere della pasta al forno, una pizza rustica e poi una torta. Ebbene il nostro forno consuma molto nei primi 20 minuti, il tempo che impiega per poter arrivare alla temperatura desiderata ad esempio 180 gradi. Ma poi il forno consumerà elettricità solamente per mantenere quella determinata temperatura. Per questo motivo si risparmia cuocendo in successione le pietanze a forno pieno, senza dover ogni volta cuocere partendo dal forno freddo.