Ecco quali sono i migliori film in uscita da guardare questi giorni su Netflix

Tutti noi amiamo guardare bei film che ci facciano appassionare, ma non sempre riusciamo a trovare quelli giusti per noi. Ecco quindi una classifica accuratamente stilata di 3 pellicole Netflix che ci faranno letteralmente perdere la testa.

Impiegare il proprio tempo libero in maniera produttiva e piacevole è, senza alcuna ombra di dubbio, fondamentale per moltissimi di noi. Dobbiamo ammettere, infatti, che rendere il nostro momento libero della giornata di qualità è sicuramente stimolante e produttivo per il nostro benessere. Dunque, potremmo dedicarci alla lettura, con romanzi e volumi che possano farci appassionare a più non posso. O, ancora, potremmo guardare alcuni film che sicuramente non potrebbero lasciarci indifferenti. Scegliere la pellicola giusta per noi, infatti, è di fondamentale importanza se vogliamo che il nostro tempo libero sia davvero rilassante e di qualità. E, in questo caso, abbiamo 3 film assolutamente magnifici da consigliare che saranno a breve disponibili sulla famosa piattaforma Netflix.

Ruido, un’appassionante storia che troveremo sensazionale e che ci farà letteralmente innamorare senza alcuna ombra di dubbio

Iniziamo la nostra lista con il film “Ruido – Una voce che non si spegne”, diretto da Natalia Beristáin. La pellicola, in uscita su Netflix l’11 gennaio, è profondamente intensa e toccherà le nostre corde emotive più intime. Il film parla, difatti, di una madre interpretata in modo magistrale da Julieta Egurrola che sta cercando la figlia scomparsa, Ger. Nel corso della ricerca la protagonista, straziata dal dolore, si troverà a stringere amicizie e alleanze con altre donne che sono state vittime di violenza. Il dramma potrà farci riflettere sulla violenza che molte donne sono costrette a subire ogni giorno e sulla difficoltà di interfacciarsi con una società che non sempre dà voce a queste vittime.

Ofelia, la meravigliosa tragedia shakespeariana è ora disponibile su Netflix con un film del 2018

Altro film assolutamente da non perdere è “Ofelia – Amore e Morte”, in uscita su Netflix il 12 gennaio. La pellicola, girata nel 2018 da Claire McCarthy, si rifà al romanzo omonimo scritto da Lisa Klein. A sua volta, la storia è una ripresa del famosissimo “Otello” di William Shakespeare in cui viene dato spazio al personaggio secondario di Ofelia. Nel corso del film incontreremo la protagonista appena citata che è divenuta da poco maggiorenne e divenuta dama di compagnia di Gertrude, la regina. Rivivendo il dramma raccontato da Shakespeare, vedremo Ofelia indecisa su quale strada seguire: scegliere il vero amore o controllare il proprio destino e prendere la via disegnata per lei.

Ecco quali sono i migliori film in uscita su Netflix per il prossimo mese assolutamente da non perdere

Ultimo, ma non per importanza, troviamo il meraviglioso “Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker” girato da Stephen Herek. La pellicola, in uscita su Netflix il 14 gennaio, si concentra sul rapporto complicato tra padre e figlio. I due protagonisti, infatti, soprattutto per il periodo difficile della vita del figlio che è in fase adolescenziale, sembrano non riuscire a comprendersi. Ma, quando il cane del giovane fugge tra i Monti Appalachi, il rapporto tra i due sembra divenire più solido che mai. Il padre, infatti, propone al figlio di andare a cercare il cane, iniziando un’avventura mozzafiato che li unirà più che mai. Dunque, ecco quali sono i migliori film in uscita questo mese su Netflix.