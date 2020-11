Con l’arrivo del freddo, si tengono continuamente accesi i termosifoni. Questo può avere delle conseguenze negative: l’aria in casa diventa troppo secca. Le mucose si infiammano, si inizia a tossire e la pelle ne risente. Ma non solo: anche gli occhi si affaticano di più se l’umidità in casa è ridotta. Soprattutto per chi lavora in smart working, questo può portare alla sindrome dell’occhio secco (ecco qualche consiglio per evitarla). Fortunatamente, esistono dei suggerimenti per evitare tutto ciò. Ecco i trucchi per umidificare l’aria in casa in modo semplice e naturale.

Il trucco delle ciotole d’acqua per profumare e umidificare

Se l’aria è troppo secca, si può acquistare un umidificatore. Ma non è necessario spendere soldi per ottenere un ambiente più confortevole: ecco i trucchi per umidificare l’aria in casa in modo semplice e naturale. Il primo suggerimento è quello di disporre ciotole piene d’acqua in tutta la casa. Se possibile, è ancor meglio posizionarle sui caloriferi o sui davanzali. Occorre prediligere contenitori ampi e poco profondi. Così, l’acqua evaporerà rapidamente. Si può anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale. In questo modo, oltre a umidificare la casa, la si renderà più profumata. Eventualmente si può anche, di tanto in tanto, far bollire una pentola piena d’acqua sui fornelli. Ovviamente, senza coperchio. Il vapore si diffonderà rapidamente in tutta la cucina.

Le semplici abitudini da conoscere per vivere in un ambiente meno secco

Disporre le ciotole d’acqua sui termosifoni è un trucco che molti conoscono. Ma ci sono altre semplici abitudini che permettono di rendere le stanze più umide. Eccole qui:

a) lasciare la porta del bagno aperta quando si fa la doccia;

b) stendere i vestiti in casa;

c) se si fa un bagno caldo, non svuotare immediatamente la vasca, ma far evaporare l’acqua;

d) aprire lo sportello della lavastoviglie dopo l’ultimo risciacquo per far diffondere il vapore in cucina;

e) riempire la casa di piante che rilasciano umidità.

Grazie a questi consigli, sarà possibile vivere in un ambiente più salubre. Anche in inverno!