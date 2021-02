L’unico aspetto positivo della pandemia e in generale del 2020 appena trascorso è stato uno: abbiamo avuto più tempo per noi stessi. In questa circostanza molti di noi hanno deciso di recuperare i libri che da lungo tempo stavano prendendo polvere sul comodino. Invece, se si è alla ricerca di titoli, oggi ne proponiamo qualcuno di importante. Proponiamo, quindi, i classici della letteratura italiana e mondiale che ogni amante della lettura deve avere in libreria.

La trilogia degli antenati, Italo Calvino

Calvino è una delle voci più importanti della nostra scena letteraria del secolo scorso. L’ideale per iniziare a conoscere questo poliedrico autore è buttarsi sulla sua trilogia “I nostri antenati”. Questa è composta dai seguenti titoli: “Il visconte dimezzato”, “Il cavaliere inesistente” e “Il barone rampante”. Questi tre tomi sono ambientati in un’epoca medievale caratterizzata da meraviglia e magia, ma riescono a rappresentare chirurgicamente le varie sfaccettature dell’animo umano.

L’insostenibile leggerezza dell’essere, Milan Kundera

È meglio vivere la vita attanagliati dai pesi delle relazioni o essere solitari e liberi come un palloncino nel cielo? Su questo interrogativo indaga lo scrittore ceco, presentandoci vari tipi di vicende umane. Tomàs e Tereza, coppia di lunga data, vivono il loro amore in maniera diametralmente opposta, ma nonostante tutto indissolubile. Sabina, invece, vive inseguita dal fantasma del padre, e ha paura di legarsi a qualcuno. Per questo lascia andare il suo amante Franz incontro a morte certa.

La casa degli spiriti, Isabel Allende

L’autrice cilena ambienta il proprio romanzo negli anni della dittatura del suo Paese. In quest’atmosfera segue da vicino le vicissitudini di tre generazioni di una famiglia. Le tre protagoniste femminili, Clara, Blanca e Alba, presentano nei loro nomi dei richiami etimologici alla luce. Una di loro possiede però un vero e proprio potere paranormale.

In questo approfondimento abbiamo presentato un’esauriente mini guida che elenca i classici della letteratura italiana e mondiale che ogni amante della lettura deve avere in libreria. Se si desidera sapere qualcosa di più su Calvino, ecco un articolo a lui dedicato.