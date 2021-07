I tre ingredienti che non devono assolutamente mancare in casa per avere questi piccoli benefici per la salute

Quando abbiamo a che fare con il pepe, il sale ed il limone, solitamente pensiamo alla cucina ed al condimento di qualche buona insalata.

Molti conoscono le virtù di queste tre spezie, utilizzate fin dai tempi più remoti dai nostri antenati, per curare o lenire alcuni disturbi di salute.

In questo articolo parliamo dei tre ingredienti che non devono assolutamente mancare in casa per avere questi piccoli benefici per la salute.

La combinazione di questi tre ingredienti ci aiuta a risolvere alcuni fastidiosi disturbi in modo naturale.

Hanno dei piccoli effetti su alcuni problemi di salute, secondo la tradizione. Per l’appunto, possono essere considerati dei veri e propri “rimedi della nonna”: non ci sono studi scientifici che pongano delle evidenze in merito al loro funzionamento. In proposito, si ricorda di consultare le avvertenze al termine dell’articolo.

Mal di gola

Prima di ricorrere all’uso dei farmaci è possibile eliminare il mal di gola, e ridurre la tosse preparando una miscela acquosa.

Preparazione

Versare dell’acqua calda in un bicchiere, mettere al suo interno un cucchiaio di succo di limone, mezzo cucchiaino di pepe nero e un cucchiaio di sale marino e girare. Bere la miscela eseguendo dei gargarismi più volte durante il giorno.

Nausea

Se in seguito a disturbi di stomaco si avverte nausea, possiamo intervenire con questo rimedio della bozza.

Versare un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaino di pepe nero all’interno di un bicchiere di acqua calda.

Mescolare gli ingredienti e bere.

Vedremo questo fastidioso disturbo sparire in breve tempo.

Epistassi

Uno dei metodi per arrestare la fuoriuscita del sangue dal naso è bagnare un batuffolo di cotone, con un po’ di succo di limone. Applicare all’interno della narice coinvolta.

Dolore ai denti

Per togliere il dolore ad un dente, mescolare mezzo cucchiaino di olio di chiodi di garofano, con mezzo cucchiaino di pepe macinato. Applicare i due ingredienti sul dente interessato.

Influenza e raffreddore

Bollire una tazza di acqua e spremere mezzo limone.

La buccia e la polpa del limone dovranno restare nell’acqua, per circa una decina di minuti.

Trascorso questo tempo, togliere la buccia e la polpa e aggiungere un cucchiaio di miele.

Bere la soluzione ogni giorno, fino alla scomparsa dei sintomi influenzali.