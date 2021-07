Le malattie al sistema cardiaco sono fra le più frequenti al Mondo. Per fortuna fare prevenzione è semplice: oltre ai regolari consulti con il proprio professionista di fiducia basta anche badare al cibo che mangiamo.

Per questo motivo oggi diamo un utile consiglio alimentare basandoci sugli studi del settore: infatti consumare spesso questi alimenti a cena riduce il rischio di malattie al cuore.

Una ricerca riportata sulla rivista americana “The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” ha evidenziato come chi consuma proteine vegetali nei pasti serali sia meno esposto a rischi cardiaci.

Al contrario, chi predilige in questi orari carboidrati e proteine di derivazione animale, ha una probabilità aumentata del 10% di poter incorrere in questo genere di problematiche.

Il consumo eccessivo di questi alimenti, infatti, porterebbe a un incremento del colesterolo e di conseguenza ad un tasso di rischio più elevato. Anche se il focus della ricerca è legato a specifici orari, è comunque meglio orientare la propria dieta verso un’impronta più vegana. In sintesi basta aumentare il quantitativo di frutta, verdura e legumi riducendo drasticamente il consumo di carne e uova.

Alcune idee con i legumi

Una volta che si è presa questa decisione, possono cominciare a insorgere le prime perplessità. I legumi, infatti, richiedono pazienza e lunghi tempi di cottura e molte volte non si sa come renderli gustosi per tutta la famiglia.

Nessun problema! Per risolvere il primo dubbio, basta consumare quelli in scatola o quelli precotti e congelati. Per il secondo, invece, sono presenti tante alternative gustose. Ad esempio una facilissima da preparare è l’hummus, ricetta tipica del Medio Oriente che richiede solo aglio, tahina, limone, sale e olio.

Basta unire tutti questi ingredienti in un mixer per ottenere una crema densa e gustosa da servire a tavola con verdure e crostoni di pane.

