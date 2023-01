Rimettiamoci in forma dopo le feste depurandoci con quest’ortaggio amico dell’intestino

Per una vita lunga e serena è importante l’attività fisica, ma soprattutto una dieta equilibrata. Per ritrovare il benessere dopo queste feste natalizie, mettiamo nel carrello della spesa quest’ortaggio di stagione. Rimarremo stupiti dai suoi incredibili benefici.

Il mese di dicembre per molti significa accantonare il solito regime alimentare e lasciarsi andare agli innumerevoli pranzi, cene e aperitivi con amici e parenti. Per questo tra i buoni propositi per l’anno nuovo il primo della lista per tantissimi di noi è sicuramente rimettersi in forma. Aver preso qualche chilo in più per molti di noi può essere motivo di nervosismo e ansia. Per questo per prima cosa sarà importante riprendere le sane abitudini. Ovvero uno stile di vita attivo, andare in palestra o riprendere qualche ora di sana attività sportiva, come lo yoga.

Oltre all’attività fisica, è fondamentale riprendere un sano regime alimentare. Grazie ai prodotti offerti dalla natura in ogni periodo dell’anno possiamo portare in tavola alimenti in grado di proteggere l’organismo e favorire il nostro benessere. Allora rimettiamoci in forma dopo le feste ricorrendo ai benefici di quest’ortaggio di stagione in grado di depurarci e favorire la motilità intestinale.

È un incredibile fonte di benessere che contrasta il colesterolo, aiuta ad andare in bagno e protegge il colon

Il carciofo, appartenente alla famiglia delle Asteracee, è di stagione da gennaio a maggio e nei mesi di ottobre e novembre. La sua coltivazione è prevalentemente diffusa in Campania, Lazio, Sardegna, Puglia e Sicilia. I carciofi sono ricchi di acqua e poveri di calorie, in quanto 100 gr di essi apportano appena 47 calorie. Sono grandi alleati dell’intestino in quanto favoriscono la sua motilità grazie all’elevato contenuto di fibra. Inoltre, grazie ad una particolare fibra contenuta, l’inulina, proteggono anche il colon. Questa fibra infatti nutre i batteri buoni producendo sostanze benefiche per l’organismo e soprattutto per il colon. Inoltre proprio grazie alle fibre contenute, il consumo di carciofi aiuta a ridurre il colesterolo cattivo nel sangue. Sono ricchi inoltre di antiossidanti e di vitamina K, utile per la salute delle ossa e contro i dolori articolari.

Rimettiamoci in forma dopo le feste grazie a quest’ortaggio

Grazie alla sua particolare fibra, l’inulina, il consumo dei carciofi è indicato nelle diete a basso contenuto calorico. Questa particolare fibra solubile infatti è in grado di trattenere acqua contribuendo a fornire un senso di sazietà. Ma oltre alla parte edibile, anche le sue foglie sono un incredibile toccasana per la salute. Grazie ad esse potremmo depurare il fegato dai grassi e trigliceridi consumati durante le festività. Le sue foglie assunte sotto forma di decotto o tisana, secondo gli esperti, potrebbero avere effetti terapeutici per il nostro fegato. Basterà lasciare in infusione le foglie essiccate in acqua bollente per circa 5/10 minuti.