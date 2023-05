Se settimana scorsa parlavamo del fallito tentativo di ripartire al rialzo e del traguardo dei 50$ sempre più probabile per il petrolio, ci ritroviamo dopo un’altra settimana nella stessa situazione. Infatti, i timori che arrivano dagli Stati Uniti frenano ancora la ripresa del prezzo del petrolio e le resistenze continuano a resistere. L’unico aspetto positivo è che dopo quattro settimane al ribasso, il petrolio è riuscito a chiudere in territorio positivo. Ma quali sono le ragioni alla base di questa mancata ripartenza al rialzo?

I prezzi del petrolio sono scesi, in quanto gli investitori temono che i politici statunitensi non riescano a trovare un accordo su un nuovo tetto del debito, innescando un default che danneggerebbe l’economia e ridurrebbe la domanda di carburante.

Inoltre i mercati sono stati spaventati anche dai commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, secondo cui l’inflazione è “molto al di sopra” dell’obiettivo della FED, aggiungendo che non è stata ancora presa alcuna decisione sulla prossima azione sui tassi di interesse.

I timori che arrivano dagli Stati Uniti frenano ancora la ripresa del prezzo del petrolio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 71,55 $, in ribasso dello 0,43% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 2,15% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Da ormai una decina di sedute le quotazioni del petrolio si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 73,21 $ – 70,96 $. Solo la rottura di uno di essi potrebbe aprire le porte a una fase direzionale che nel caso rialzista è indicata sul grafico dalla linea tratteggiata, mentre nel caso ribassista dalla linea continua.

Time frame settimanale

Per la prima volta dopo quattro settimane le quotazioni hanno chiuso al rialzo. Tuttavia, non sono riuscite a rompere la resistenza in area 71,95 $. Rimane, quindi, ancora valido lo scenario che vede le quotazioni scendere fino in area 50 $.

Una chiusura settimanale superiore a 71,95 $, invece, potrebbe dare nuova forza ai rialzisti.

