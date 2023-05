Le ricette dolci e salate più sfiziose da cucinare quando hai pochi ingredienti a disposizione

Alcune idee di piatti facili e veloci da preparare quando non hai niente in frigorifero.

È molto probabile che anche se non ti piace cucinare tocchi quasi sempre a te preparare il pranzo o la cena per tutta la famiglia.

Questo potrebbe essere un problema perché se non sei portata a destreggiarti tra i fornelli rischi di portare in tavola piatti immangiabili.

Per fortuna ricettari, siti di cucina e food influencer hanno sempre i consigli giusti per far fare un figurone anche alle cuoche meno esperte.

In ogni caso, a volte il problema non è solo aver voglia di cucinare piuttosto che essere capaci o meno di farlo.

Quante volte, infatti, ti ritrovi con il frigorifero praticamente deserto e non hai la più pallida idea di come combinare il poco che hai?

Tuttavia, anche in questa situazione, non devi scoraggiarti: di seguito, una mini guida alle ricette dolci e salate più sfiziose da cucinare con 3 ingredienti.

Antipasti, primi e secondi

La pasta in bianco o quella al pomodoro sono indubbiamente i grandi classici per eccellenza quando si tratta di mettere in tavola qualcosa di veloce.

In ogni caso, è probabile che tu abbia spesso in frigo insalata e pesce tipo salmone per prepararti la schiscetta da portare in ufficio.

Ecco: abbinando salmone, rucola e zenzero in 10 minuti puoi preparare un ottimo piatto di pasta, diverso dal solito.

In alternativa, lasciati ispirare dai fusilli conditi con pesto, ceci e zucchine.

Se poi avessi necessità di smaltire il pollo, anziché fare una caesar salad puoi improvvisare un’insalata con olive, patate, cipolle, sedano e limone.

Oppure, se non le hai ancora sperimentate, prova le polpette al basilico: sono più digeribili di quelle tradizionali grazie alla cottura al vapore.

E se non hai più lattuga, prova l’insalata con fagiolini, feta e noci: leggera ma proteica quanto basta per affrontare il resto della giornata lavorativa.

Per quanto riguarda gli antipasti, al posto delle iconiche bruschette puoi proporre dei crostini con burrata o mozzarella, pomodorini e prosciutto crudo.

Ma se hai della pasta sfoglia inutilizzata e vuoi evitare l’opzione torta salata, prepara dei mini croissant al bacon e grana.

Le ricette dolci e salate più sfiziose da cucinare in pochi minuti quando sei a corto di ingredienti

A proposito di pasta sfoglia, quale miglior modo per cucinarla se non quello di proporla in versione dolce?

Ad esempio, bastano solo 3 ingredienti e 20 minuti di cottura per realizzare le girelle alla marmellata, da scegliere nel gusto che più ti piace.

Senza contare che la pasta sfoglia sostituisce furbamente le ore di impasto e ti permette di confezionare delle torte buone e scenografiche.

In vista dell’estate puoi sbizzarrirti a scegliere tra pesche, ciliegie e albicocche per il ripieno della tua brisée, amalgamandole poi con yogurt, tuorli e zucchero.

E se hai solo 5 minuti per preparare qualcosa di buono, lasciati conquistare dalle banane in sfoglia ricoperte di caramello e nocciole tritate.

Infine, i più golosi non sapranno resistere alle girelle di sfoglia ripiene di ricotta e gocce di cioccolato, pronte in poco più di 15 minuti.