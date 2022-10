I tanti benefici del limone oltre ai malefici e ai presunti poteri magici

Alcuni dei prodotti naturali quotidianamente a portata di mano sono efficacissimi per molte cose, in casa come per il nostro benessere. Il limone è certamente un frutto che in casa può essere molto utile in numerose attività. Inoltre sembrerebbe avere anche dei poteri segreti, magici.

Praticamente non c’è famiglia che non abbia un limone in casa. Questo frutto, sempre verde e quindi reperibile tutto l’anno, è presente in ogni frigorifero o in ogni dispensa. Molti lo utilizzano per uso alimentare, ma pochi ne conoscono i benefici che potrebbe portare al benessere e alla salute. Senza contare i suoi numerosi altri usi.

I tanti benefici del limone per la salute dell’uomo

Il limone ha un numero bassissimo di calorie. Cento grammi della parte commestibile, contengono appena 11 calorie, ma sono ricchissimi di vitamina C, pari a 50 grammi. La presenza di questa vitamina nell’organismo è importantissima. La medicina ci dice che il fabbisogno giornaliero è di 90 grammi per un uomo e di 70 grammi per una donna. Tra i vari benefici della vitamina C ci sarebbe anche quella di prevenire alcune gravi patologie, specialmente allo stomaco.

Ecco che il limone, che contiene molta vitamina C insieme ad arance, kiwi, mandarini, ma anche spinaci e broccoli, è fondamentale per l’alimentazione. Inoltre non molti sanno che il limone può essere utile nel trattamento dell’acne ed è un importante alleato contro la micosi della pelle e contro le verruche.

Inoltre il succo può essere utilizzato per condire insalata e verdure cotte, oltre a insaporire la carne, specialmente alla griglia, e, ovviamente, il pesce. Se questo viene mescolato in un bicchiere d’acqua può essere assunto alla fine del pasto. Il canarino, succo di limone in un bicchiere di acqua calda, è un vecchissimo rimedio naturale per digerire dopo pranzi abbondanti.

Anche la buccia del limone è utilissima, grattugiata può essere utilizzata per dare un aroma particolare ai dolci. Per non parlare del limoncello, tipico liquore del Sud Italia che viene realizzato proprio utilizzando la scorza di questo agrume.

La scorza di questo frutto può essere utile in vari altri modi. Per esempio ha delle qualità importanti per il nostro benessere. La buccia può combattere il gonfiore intestinale ed essere molto utile per la bellezza della pelle.

Controindicazioni e ulteriori benefici in cucina e per la casa

Purtroppo l’eccessivo consumo di limone potrebbe avere anche delle fastidiose controindicazioni. Infatti alcuni studi dimostrerebbero che danneggerebbe lo smalto dei denti e ne altererebbe il colore.

Ovviamente il limone in cucina si presta a mille ricette. Per esempio si può preparare un gustosissimo primo con tonno e limone per combattere la glicemia e fare il pieno di omega 3 e vitamina C. Sempre in relazione ai suoi usi in cucina, pochissimi sanno che il succo di limone può essere utilizzato per non fare annerire i cibi. Il succo di questo frutto, grazie alla vitamina C che impedisce l’ossidazione, evita per esempio a mele e banane di annerire. Inoltre può essere utile per consolidare le uova sode e impedire che si rompano quando si toglie il guscio. Basta spremere mezzo limone nell’acqua già bollente.

Tra i tanti benefici del limone c’è anche utilissimo per le pulizie, perché è un efficace sgrassatore. Non a caso molti detergenti lo evidenziano come contenuto. Questo prodotto è utile per pulire le stoviglie, i taglieri su cui si affettano i cibi, oltre a microonde e frigo. Una miscela di acqua e limone oltre ad essere efficace sulle superfici sporche, aiuta anche a togliere i cattivi odori.

I poteri magici del limone

Può sembrare incredibile ma anche i poteri magici si aggiungono ai tanti benefici del limone. Nel Sud Italia era diffusa l’usanza di usare il limone per allontanare la negatività e la sfortuna. Succo di limone e acqua non solo aiutano a digerire, ma sono utilizzati per purificare gli amuleti porta fortuna, ma anche i gioielli. Un limone verde con precise dimensioni, potrebbe attrarre la fortuna. Invece buccia e fiori essiccati sono utilizzati nei riti per attrarre l’amore di una persona.