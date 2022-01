Spesso si ha necessità di preparare un piatto veloce perché non si ha tempo. A cena ma soprattutto a pranzo, un primo veloce è la soluzione ideale per chi ha fretta, magari di rientrare al lavoro. Mangiare veloce non necessariamente significa mangiare male. Si può preparare un ottimo primo piatto veloce sano e nutriente per il nostro corpo. Per esempio ecco un gustosissimo primo con tonno e limone per combattere la glicemia e fare il pieno di omega 3 e vitamina C.

La preparazione di questo piatto richiede circa 15 minuti, il tempo della cottura, ed è facilissimo da preparare. Inoltra la preparazione di questo primo richiede ingredienti che sono più o meno presenti in tutte le cucine. Per questo piatto si utilizzerà del riso, del tonno, va benissimo in scatola, il limone, olio, sale e volendo un po’ di cipolla. Nella scelta del riso è preferibile utilizzare quello integrale. Infatti secondo i medici nutrizionisti di Fondazione Veronesi il riso integrale è ricco di fibre e aiuta a tenere bassa la glicemia. Inoltre aumenta il senso di sazietà quindi aiuta a consumi di porzioni limitate.

Anche il tonno ha numerose qualità. Occorre, però, sapere che c’è differenza tra il tonno fresco e quello preparato in scatola. Il tonno in scatoletta sott’olio viene in genere preparato con il tonno cosiddetto a pinna gialla.

Cento grammi di tonno sottolio, in scatoletta, corrispondono a circa 190 calorie, e sono ricchissimi di omega 3. La medicina ci insegna che queste sostanze aiutano a prevenire le patologie cardiovascolari. Tra l’altro cibi ricchi di omega 3 e antiossidanti, insieme ad alcune particolari vitamine, aiuterebbero a mantenere la pelle bella e colorata.

In questo piatto l’apporto della vitamina C viene data dal limone. Ricordiamo che 100 grammi di limone hanno 50 grammi di vitamina C.

Passiamo alla semplice preparazione di questo ricetta veloce e nutriente. Si mette in una padella un filo di olio extravergine di oliva e si aggiunge della cipolla tritata. Si cuoce la cipolla a fuoco basso per qualche minuto. A questo punto si aggiunge il riso e lo si fa tostare un paio di minuti, poi si aggiunge il succo di limone, precedentemente spremuto e filtrato. Quando tutto il succo di limone risulta assorbito si aggiunge un mestolo di brodo vegetale preparato in precedenza. Si aggiunge un mestolo di brodo ogni volta che questo si assorbe. Quando mancano pochi minuti alla cottura del riso si aggiunge il tonno mescolandolo bene con il riso per amalgamare i sapori

