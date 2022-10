Cosa contiene il cioccolato e perché renderebbe felici

Quando parliamo di cioccolato, grandi e piccini sorridono. Questo alimento infatti mette d’accordo tutti i golosi. Fondente, al latte o bianco, oggi esistono tante varianti di cioccolato, che spesso viene abbinato a frutta secca o altri prodotti. Per chi ama il dolce, quella al latte è perfetta, mentre per chi apprezza il vero sapore del cacao, l’ideale è fondente. Liquida o solida, qualsiasi sia la consistenza, il cioccolato piace sempre. Oltre al buon sapore, il cioccolato è considerato anche un elisir del buonumore. Ma cerchiamo di capire di cosa si tratta.

A cosa fa bene

Conosciuto e amato in tutto il mondo, il cioccolato è il risultato della lavorazione dei semi dell’albero del cacao. Generalmente la cioccolata viene prodotta utilizzando la pasta di cacao o il burro di cacao. Nel primo caso la pasta di cacao realizzata nei paesi di origine, si unisce ad altri ingredienti e aromi. Molti al fine di garantire maggiore qualità del prodotto, partono dalla lavorazione delle fave di cacao. Le fave di cacao sono caratterizzate da un sapore decisamente amaro. Tuttavia l’aggiunta di zucchero determina il classico sapore dolce del cioccolato. Ma cosa contiene il cioccolato e perché farebbe bene. Secondo alcuni studi, il cioccolato farebbe bene al cuore, e non solo

In particolare parliamo del fondente, che conserva maggiormente le caratteristiche naturali originarie. Questo aumenterebbe le concentrazioni di antiossidanti nel sangue, questo perché i flavonoidi presenti nel cioccolato avrebbero un alto potere antiossidante. I flavonoidi infatti, riducono i livelli di colesterolo, proteggono il sistema cardiovascolare e migliorano la salute della pelle. Inoltre il cioccolato contiene teobromina e teofillina, sostanze energizzanti favoriscono la concentrazione. Questo accade attraverso la stimolazione del sistema nervoso. In questo senso alcuni studiosi affermano che mangiare cioccolato aiuterebbero ad avere una buona memoria. In tutti questi casi è consigliato il consumo di cioccolato fondente.

Cosa contiene il cioccolato e perché rende felici

Come abbiamo detto quello che contiene il cioccolato favorirebbe il nostro benessere. E’ anche vero che molti fanno riferimento anche ad un benessere psicologico. Secondo molti il cioccolato renderebbe felici. Il cioccolato sarebbe considerato addirittura un antidepressivo naturale. Questo perché mangiare cioccolato stimolerebbe le endorfine aumentando la produzione della serotonina. La serotonina, detto ormone della felicità, è prodotta dai neuroni serotoninergici nel sistema nervoso centrale. La serotonina in questo caso regolerebbe il sonno, l’appetito e la sessualità.