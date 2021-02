In genere le bucce dei frutti sono considerati scarti. Si sbuccia la banana e si butta. Si fa lo stesso con la mela, con l’arancia. E si fa la stessa cosa anche con il limone. Sbagliando, perché la scorza di limone ha qualità uniche e ha una grande utilità. Quindi, prima di buttare la buccia di questo frutto utilizziamola in questi numerosi modi.

I benefici per l’organismo

L’errore che tutti fanno è di utilizzare il succo di limone e di gettare la buccia. Così vanno sprecati il 50% dei benefici che il limone può offrire. Tutti sappiamo quali sono i benefici del succo di limone, ma pochi sanno quelli della scorza.

La buccia di limone ha proprietà curative uniche. Secondo gli esperti combatte il gonfiore addominale ed è un rimedio al problema dei gas intestinali. Non solo, la scorza di limone ha effetti disintossicati per il fegato, grazie alle sue qualità depurative. Inoltre favorirebbe la digestione.

Per non parlare della vitamina C e di altre vitamine contenute in alte concentrazioni anche nella buccia e non solo nel succo. Questa caratteristica rende la scorza di limone un utile alleato del sistema immunitario contro infezioni, influenze e raffreddori.

Prima di buttare la buccia di questo frutto utilizziamola in questi numerosi modi

Oltre ai benefici per l’organismo, la scorza di limone è molto utile in numerose altre cose. Per esempio ha la proprietà di essere un prodotto sbiancante e può diventare un potente scrub naturale per la pelle. Ecco come ottenerlo.

Si grattugia la scorza di limone in olio di mandorle dolci e si aggiunge un po’ di zucchero di canna. La mistura ottenuta sarà poi posta sulla pelle per dieci minuti e dopo lavata via con acqua tiepida.

È anche un ottimo prodotto per detergere il forno a microonde o quello tradizionale. Basta fare bollire in una pentola dell’acqua a cui è stata aggiunta della buccia di limone. Poi si bagna un panno in microfibra nella soluzione e lo si passa sulle pareti del forno o del microonde. Il risultato sarà eccezionale.

