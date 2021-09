Per alcuni di noi può essere difficile trovare l’acconciatura giusta quando siamo invitati ad eventi di sicura eleganza. E di certo in questo periodo le occasioni non mancano considerato il gran numero di matrimoni. Per questo Noi della Redazione siamo intervenuti, per aiutare gli invitati indecisi, dando consigli su abiti e accessori. Basta leggere i 4 consigli utili su quale abito scegliere per i tanti matrimoni di settembre per capire che la cosa più importante è valorizzarsi.

Magari dovremmo anche osare un po’ con gli accessori, sempre nel rispetto dell’eleganza. Ad esempio, le scarpe sono un ottimo mezzo per completare o stravolgere il nostro look, basta scegliere la combinazione giusta. Oggi invece vedremo i tagli e le acconciature alla moda più adatti ai matrimoni per sentirci belle ed eleganti. Possiamo proporle al parrucchiere o riprodurle a casa, il risultato è comunque assicurato. Le acconciature, infatti, sono davvero facili da riprodurre. Per i tagli però sarà meglio poggiare le forbici e rivolgersi ai professionisti.

I tagli e le acconciature alla moda più adatti ai matrimoni per sentirci belle ed eleganti

Spesso si ha la falsa percezione che si debba avere i capelli lunghi per poter creare acconciature degne di nota. Invece non è affatto così. Ne avevamo già parlato, individuando 3 semplici trucchi per avere capigliature originali ed eleganti anche con i capelli corti. Se poi guardiamo alle star sul tappeto rosso, molte di loro sfoggiano proprio dei tagli corti, eleganti e d’impatto. Perché per noi dovrebbe essere diverso? Usiamo un po’ di lacca per accentuare la forma della testa e creare riccioli studiati su fronte e tempie. Oppure se il nostro ciuffo è più lungo possiamo usare la lacca per spostarlo tutto all’indietro o tutto su un lato. Possiamo anche completare il look con un fermacapelli decorato.

Per i capelli lunghi e di media lunghezza invece un sicuro alleato di originalità ed eleganza è la treccia. Due trecce morbide e camminate che partono dalle tempie e si incontrano sul retro creano una corona semplice e chic. Potremmo unirle creando una mezza coda oppure sotto la nuca chiudendo gli altri capelli in un elegante chignon. Niente più nodi stretti però, la moda vuole un look che sembri naturale e quindi morbido e rilassato.

Continuano poi a essere di moda le onde. Morbide e sensuali per accentuare ogni sfumatura dei nostri capelli. Queste possono completare i look suggeriti sopra o anche solo presentarsi così, nella loro elegante semplicità. In questo caso possiamo chiedere al nostro parrucchiere anche i vari trattamenti che donano lucentezza al nostro capello.