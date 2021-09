Nell’articolo di oggi affronteremo un tema molto spinoso. La consuetudine vuole che, in strada, il pedone abbia “sempre” ragione quando attraversa la strada. Gli automobilisti più coscienziosi sanno di dover stare particolarmente attenti in città, quando le macchine parcheggiate non aiutano con la visuale. Ebbene, potrebbe stupire molti sapere che, in caso di incidenti o tamponamenti, anche il pedone che non attraversa sulle strisce è colpevole e la legge è d’accordo. Si parla, precisamente, di concorso di colpa.

Una situazione che potrebbe capitare a tutti

Analizziamo una situazione tipo. Mentre il conducente è alla guida della sua auto, all’approssimarsi di un incrocio regolato da semaforo con il giallo acceso, decide prudentemente di rallentare, per lasciar scattare il rosso e fermarsi. All’improvviso, dal lato destro, un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce e coglie di sorpresa il conducente del veicolo.

Le macchine parcheggiate, infatti, hanno impedito una visione completa. Lo sfortunato conducente finisce per investire, non volendo, il malcapitato ma imprudente pedone. Quest’ultimo, fortunatamente, non riporta alcun danno grave, solo qualche contusione e un forte spavento. Di chi è la colpa? La regola generale, si sa, vorrebbe che il pedone sia privo di responsabilità e che invece sia tutto sulle spalle di chi guida. Ebbene, non è così.

Negli ultimi anni la giurisprudenza è giunta ad affermare che il pedone non sempre ha ragione. Infatti, nel caso in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo, è possibile provare il concorso di colpa o, addirittura, la responsabilità esclusiva dell’investito.

Di recente, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del concorso di responsabilità del pedone. E ha ribadito che, se questi attraversa fuori dalle strisce pedonali senza controllare il semaforo, è responsabile almeno in parte del sinistro perché, col suo agire, ha dato causa all’evento.

Infatti, ha attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza controllare il semaforo e senza quindi accertarsi di potere completare l’attraversamento in condizioni di sicurezza. Nel caso di esempio esposto all’inizio dell’articolo, la responsabilità del guidatore potrebbe essere notevolmente ridimensionata, se non addirittura esclusa. È proprio il pedone, infatti, che ha causato l’incidente.

È importante ricordare che i pedoni sono parte integrante della popolazione della strada. Come tali, sono soggetti anche loro a rispettare le leggi che regolamentano la circolazione. Un comportamento prudente e rispettoso delle regole è fondamentale per una corretta convivenza sulla strada e per preservare tutti da danni anche gravi.