Quando si hanno i capelli bianchi, si avverte la paura di non apparire giovani e fresche. In realtà, questa idea è totalmente vecchia e sbagliata. Ci sono, infatti, alcuni trucchi per dimostrare anni e anni di meno, anche se la nostra chioma non ha più il colore di una volta. Basta sapere, infatti, come acconciare i nostri capelli e come tagliarli per apparire più fresche. Dunque, ecco i tagli di capelli davvero in voga per chi ha i capelli bianchi e non vuole rinunciare alla naturalezza.

Iniziamo dal buzz cut

Il buzz cut è un taglio divertente e sbarazzino. Il look rasato, con delle punte più lunghe che cadono delicatamente sul mento, è amatissimo dalle star. Quando si hanno i capelli del colore dell’argento, non c’è taglio migliore. Il viso sembrerà ringiovanito immediatamente e la nostra chioma acquisirà una veste totalmente diversa.

Continuiamo con il Mullet

Passiamo ora al taglio di capelli tipico degli anni ’80, che adesso sta tornando in voga e che tutti considerano all’ultimo grido. Questa acconciatura, corto sui lati e lungo solo sulla nuca e sulla fronte, dà un’aria così fresca che perderemo almeno 5 anni in viso! Il tocco rock e la frangia sfilata ci renderanno all’ultima moda!

Non abbandoniamo, però, i tagli lunghi

I capelli grigi non vengono solo valorizzati dai tagli corti. Possiamo anche lasciare la nostra chioma lunga. Basta sapere come aggiustarla! Il taglio dovrà essere studiato in base alla forma del nostro viso. Un consiglio, per chi ha il viso allungato, è quello di portarli con la scriminatura centrale con un ciuffo laterale. La frangia, poi, sarà perfetta in ogni occasione. Dunque, ecco i tagli di capelli davvero in voga per chi ha i capelli bianchi e non vuole rinunciare alla naturalezza!

