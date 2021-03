Ogni anno, in tempo di dichiarazione dei redditi, a prescindere dal modello da presentare (730 o Redditi PF), i contribuenti si chiedono se hanno pagato più tasse di quante dovute. Ma soprattutto se riusciranno a ottenere un rimborso di quanto pagato in più.

Perché sovente la dichiarazione dei redditi si presenta per recuperare quelle spese che riducono l’IRPEF da pagare. Come capire se è possibile ottenere un rimborso dal Fisco? Si tratta di un’informazione essenziale da conoscere, quando ci sono dei crediti fiscali da riscuotere.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

La capienza fiscale, che cos’è?

Ogni anno si riportano in dichiarazione dei redditi i compensi e le spese sostenute l’anno passato. Ad esempio, nel 2021 si fa riferimento a tutto quanto accaduto durante l’anno 2020. Alla fine dei conti il concetto è che ogni anno si versa una cifra al Fisco oppure, se si è pagato in più, si riceve indietro la cifra in eccesso.

Comprendere se è possibile ottenere un rimborso dal Fisco, dipende da diverse variabili. In linea di massima, semplificando, si può dire che devono ricorrere queste due condizioni:

abbiamo guadagnato più di una soglia minima (no tax area), quindi c’è un debito d’imposta che è stato versato all’erario;

sono state sostenute delle spese (detraibili e deducibili) che hanno inciso sul reddito percepito e quindi vanno a diminuire l’imposta versata.

Naturalmente il calcolo è molto più complesso. Ma per semplificare quanto scritto dovrebbe rendere l’idea.

Verificarla e calcolarla

Facciamo un esempio per capire l’importanza di questo concetto e come calcolare la capienza fiscale nel dettaglio. Ma, soprattutto, come capire se è possibile ottenere un rimborso dal Fisco.

Se si sono sostenute spese che danno diritto a un bonus, queste spese fanno maturare un rimborso fiscale. Poniamo che il totale del rimborso è pari a 1.000,00 euro. Questo vuol dire che il contribuente ha diritto a un rimborso di 1.000,00 euro, se l’IRPEF che ha pagato ammonta ad almeno 1.000,00 euro (capienza fiscale).

Nello stesso caso sopra descritto, se il contribuente avesse pagato IRPEF per 750 euro il rimborso sarebbe stato di pari importo. Le 250 euro di differenza sarebbero andate perdute. Invece, nel caso in cui il contribuente non avesse pagato imposta si parla di incapienza.