Che i supermercati cerchino sempre nuovi e scaltri modi per manipolare la psiche dei loro clienti non è una novità. Nelle grandi catene di distribuzione, ogni minimo aspetto dell’ambiente è pensato per spingere il cliente a passare più tempo all’interno del punto vendita e, ovviamente, spendere più soldi. Dalla musica, ai colori, agli odori, alla disposizione dei prodotti, i supermercati fanno di tutto per persuaderci a sborsare di più.

Ma esiste un trucco in particolare che molti conoscono ma a cui in realtà spesso non pensiamo. E che è tra i più efficaci per aumentare le vendite di un supermercato. Si tratta di utilizzare un prodotto civetta. Quindi attenzione: i supermercati utilizzano il trucco del prodotto civetta per farci spendere di più.

Il prodotto civetta serve ad attirare più clienti

Ma che cos’è un prodotto civetta? È molto semplice: un prodotto civetta è un prodotto, spesso di una marca pregiata, che viene venduto a prezzi stracciati in quel supermercato. Spesso i supermercati puntano su alcuni prodotti che vendono venduti a un prezzo inferiore alla media per attirare i clienti. Ad esempio dei salumi pregiati, o una confezione maxi di detersivo, o un dolce tipico delle feste.

Lo scopo di questa tecnica pubblicitaria e promozionale è ovviamente quella aumentare il traffico all’interno del supermercato e attirare più clienti. E moltissimi ci cascano. Perciò bisogna fare attenzione: i supermercati utilizzano il trucco del prodotto civetta per farci spendere di più. Ma come possiamo evitare di essere manipolati?

Come non essere manipolati

Se decidiamo di sfruttare l’offerta del prodotto civetta, cerchiamo di non venir manipolati dal supermercato e convinti a spendere più di quello che vorremmo.

È buona regola ad esempio andare al supermercato con una lista della spesa già preparata in anticipo. E limitarsi ai prodotti su quella lista, senza farci tentare da acquisti dell’ultimo minuto. Facciamo inoltre attenzione ad altri trucchi che i supermercati mettono in atto per convincerci a spendere di più, come per esempio indurci a scegliere i prodotti di marche più costose: è un altro dei trucchi che ci fanno spendere di più, ecco come non cadere in trappola.