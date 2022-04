Il pesce è sicuramente l’elemento di origine animale più consigliato nelle diete. Le sue qualità nutritive sono indubbie e riconosciute. In qualsiasi regime alimentare dovrebbe essere presente. Certo, non è tra gli alimenti più economici e spesso questo è uno dei problemi per cui non sempre è inserito nei pasti settimanali, soprattutto di questi tempi. O meglio, non è inserito fresco, ma congelato, con un risparmio spesso evidente.

Tuttavia, ne esistono specie che riescono ad abbinare le qualità nutritive al costo contenuto. È il caso del pesce di cui parleremo oggi. Fa parte della categoria a cui appartengono tonni, sardine, alici, acciughe e aringa. Queste sono solo alcune delle specie più famose che comprende la varietà generalmente definita come pesce azzurro.

Stiamo parlando dello sgombro, che è ricchissimo di grassi cosiddetti buoni e pieno di proteine, pur avendo un apporto calorico decisamente contenuto. In più, non mancano sali minerali e vitamine. Un pesce, dunque, completo a livello alimentare, con un costo davvero ridotto.

Oggi andremo a proporlo con un altro elemento ricco di Omega 3 come le noci, per un connubio davvero ottimo non solo per il nostro corpo, ma anche per il nostro cervello.

Per un secondo piatto economico e ricco di omega 3 benefici per il cervello, ecco come preparare al meglio questo pesce azzurro al forno

Ecco gli ingredienti:

4 filetti di sgombro fresco;

50 grammi di gherigli di noce;

anice;

curcuma;

pepe nero;

origano;

cumino;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Suggeriamo l’acquisto di filetti di sgombro per evitare una lunga operazione di pulizia. In questo modo, oltre che buona ed economica, questa ricetta sarà abbastanza veloce da eseguire.

Prendiamo una padella antiaderente, la ungiamo con un po’ d’olio e andiamo a rosolare i filetti di pesce, facendolo dalla parte della pelle. Quindi, andremo a spolverarli con le spezie. Abbiamo indicato cumino, curcuma, anice, origano e pepe nero, ma potremmo anche utilizzarne altre, a seconda dei nostri gusti. Pensiamo, per esempio, a maggiorana e timo, ma non solo.

Dopo circa sette minuti, trasferiamo il tutto in una pirofila e andiamo a infornare a 180 gradi per tre minuti. Spegniamo il forno e lasciamo per qualche minuto al caldo.

Quindi possiamo togliere i filetti e disporli sui piatti da portata, andando, con una grattugia, a tritare finemente i gherigli di noce. Spolveriamo abbondantemente, aggiungiamo un pizzico di pepe e il nostro sgombro è pronto.

Per un secondo piatto economico e ricco di proprietà nutritive, basteranno davvero pochi minuti. Delizieremo le nostre papille gustative con questo sgombro alle noci, un abbinamento delicato e molto nutriente.

Approfondimento

Non solo di venerdì magro si può mangiare questo pesce molto economico e ricco di omega 3, cotto alla griglia con questa verdura