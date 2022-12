I prodotti cloud di SECO sbarcano negli Stati Uniti nei settori manufacturing e real estate. Un grande successo per l’azienda italiana che, però, stenta in Borsa a Piazza Affari. Dopo avere cercato di superare i massimi annuali, infatti, il titolo ha invertito nuovamente al ribasso. I suoi prodotti sono scelti anche negli USA, ma a Piazza Affari le azioni stentano.

HNA.LIVE sceglie CLEA per le sue soluzioni cloud

Come riportato in un comunicato stampa del 20 dicembre

HNA.Live, società di data analytics che sviluppa soluzioni per i settori manufacturing e real estate, ha scelto CLEA, la piattaforma di IoT–AI sviluppata da SECO Mind, per la propria soluzione cloud che, combinando tecnologie di intelligenza artificiale e 3D modelling, consente di ottimizzare la produttività degli stabilimenti industriali.

SECO Mind è la controllata statunitense della SECO spa italiana. Il valore aggiunto di questa piattaforma è che

Grazie a CLEA è possibile connettere e gestire in cloud qualsiasi dispositivo per il controllo, il monitoraggio e la raccolta di informazioni ad alto valore aggiunto. HNA.Live abilita i produttori industriali ad incrementare la loro capacità, ridurre gli scarti di materiali, accorciare i tempi di consegna e migliorare il proprio impatto ambientale.

Intanto il 2022 si avvia alla conclusione con una performance negativo per il 40% circa. Solo Eurotech, nel suo settore di riferimento, ha fatto peggio.

Il titolo SECO (MIL:IOT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 21 dicembre a 5,455 euro, in rialzo del 2,06% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso sul titolo è ribassista dopo che le medie hanno incrociato al ribasso a fine novembre. Nel corso delle ultime due sedute, però, si sono intravisti i primi segnali di ripresa delle quotazioni. Entrambe, infatti, sono state al rialzo e hanno avvicinato il prezzo alla media breve (linea blu). Il superamento di questo livello potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino in area 4 euro.

La valutazione del titolo

Se, invece, si guarda alla valutazione sulla base dell’analisi fondamentale si scopre che il titolo è fortemente sopravvalutato. Ad esempio, il rapporto tra prezzo e utili è circa quattro volte superiore a quello medio del settore di riferimento. Anche il rapporto tra prezzo e fatturato è molto elevato (vale 3,4) non solo rispetto al settore di riferimento, ma anche in assoluto.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio calcolato partendo dalle raccomandazioni degli analisti esprime una sottovalutazione del 70% circa.

