Dopo avere guadagnato il 700% circa in poco meno di due anni, le quotazioni di Eurotech hanno iniziato lunga discesa che ha portato a un forte ribasso tuttora in corsa. Infatti, i ribassisti non allentano la presa su queste azioni e la corsa degli orsi sembra avere ancora tanta strada da percorrere.

Eurotech è un’azienda dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di computer miniaturizzati e di computer a elevate prestazioni. Di quelli che potrebbero essere utilizzati per sviluppare previsioni meteo più affidabili in modo da non rovinarsi le vacanze natalizie.

Le prospettive del titolo

Tra il 2018 e il 2019 il titolo ha stupito Piazza Affari con un rialzo strepitoso di circa il 700%. Poi, però, che iniziasse la pandemia è iniziata una fase discendente che ha portato a un tracollo di oltre il 70% dei massimi raggiunti.

Eppure la società ha mostrato, nei primi nove mesi del 2022, numeri in miglioramento. Inoltre, sta proseguendo la sua politica di espansione mediamente acquisizioni. Recentemente è stato formalizzata l’acquisizione di InoNet Computer GmbH una società tedesca.

Interessanti, poi, sono anche le prospettive di crescita. La società, infatti, ha evidenziato un backlog di ordini pari a circa 87 milioni di euro confermando la possibilità di una crescita organica a doppia cifra del fatturato sui dodici mesi.

Anche gli analisti hanno un ottimo giudizio tanto che, come riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Inoltre, la dispersione tra le diverse raccomandazioni è pari a circa il 3%.

Eppure nonostante tutto questo, il titolo Eurotech continua a macinare ribassi senza sosta.

I ribassisti non allentano la presa su queste azioni: cosa fare secondo l’analisi grafica?

Le azioni Eurotech (MIL:ETH) hanno chiuso la seduta del 14 dicembre a quota 2,986 euro, in ribasso dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo, il ribasso prosegue senza sosta con le medie incrociate al ribasso e così come lo SwingTrading Indicator impostato al ribasso. Al momento, quindi, non ci sono molte indicazioni positive. Solo il recupero in chiusura di seduta di area 3,026 euro potrebbe ridare qualche speranza ai rialzisti. In caso contrario, potrebbe essere probabile un ritorno in area 2,1 euro.