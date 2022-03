L’appuntamento del mese tanto atteso dagli operatori finanziari finalmente c’è stato. Nella riunione del Consiglio direttivo di ieri, infatti, la BCE ha comunicato le sue decisioni di politica monetaria. In pratica i tassi d’interesse restano invariati, con quello principale fermo allo 0%.

Il mercato, inoltre, non ha reagito molto bene all’approccio aggressivo della BCE all’inflazione, e così ha venduto titoli di Stato. Il risultato più ovvio è stato il rialzo del rendimento sul decennale che si è subito riportato fino all’1,91%.

Vediamo allora quanto potrebbe guadagnare a scadenza il piccolo investitore decidendo di investire su uno dei BTP Futura già emessi.

Il BTP Futura 2028

Partiamo dal BTP Futura con la durata più corta, ossia quello che scade il 17 novembre 2028. Al prezzo di chiusura di ieri, 97,21 centesimi, l’extra rendimento lordo finale sarebbe pari a circa il 2,85%. Ad esso si aggiunge il flusso cedolare fino a scadenza, un altro 4,39% lordo, ma al netto del rateo in corso.

In più abbiamo visto che questo bond ha un altro vantaggio importante da non sottovalutare.

I soldi investiti su questo BTP Futura farebbero guadagnare fino al 12,23% finale oltre alle cedole crescenti

Passiamo adesso alle due scadenze intermedie, vale a dire i BTP Futura a 10 e 12 anni. Il bond con scadenza 2030 ha una durata residua di 8 anni e 4 mesi e ieri ha chiuso al prezzo di 97,87 centesimi. L’extra rendimento finale in questo caso scende al 2,17% lordo, ma si riscatta con il flusso cedolare. Al netto del rateo già maturato, infatti, il titolo fino a scadenza farebbe guadagnare all’incirca un altro 11% lordo.

A novembre scorso, invece, si è assistito alla quarta emissione del BTP Futura con scadenza a 12 anni. Pertanto lo potremmo definire quasi un bond fresco di emissione considerato che lo stacco della prima cedola in assoluto arriverà il prossimo 16 maggio. Investendo oggi sul bond e portandolo a scadenza, il flusso cedolare sarebbe di circa il 14,55% lordo (al netto del rateo maturato). Inoltre ci sarebbe l’extra rendimento finale del 7,47% lordo considerato il prezzo di chiusura di ieri, pari a 93,05 centesimi.

Ecco come guadagnare fino a 2 premi fedeltà del 6% sicuri

Arriviamo infine all’emissione del BTP Futura più lungo, ossia quello con scadenza al 27 aprile 2037. Al prezzo di chiusura di ieri, 89,10 centesimi, l’extra rendimento finale è addirittura del 12,23% lordo. Tradotto, sarebbe più di 2 premi fedeltà del 6% che potrebbero guadagnare a scadenza i sottoscrittori in emissione. A patto, però, che il PIL medio fino al 2037 sia almeno pari a quel tasso, scenario tutt’altro che alla portata.

Insomma, i soldi investiti su questo BTP Futura rendono più oggi rispetto a quanto offerto dal MEF in emissione. Una beffa per chi ha acquistato il bond ad aprile scorso, mentre è potenzialmente interessante per chi ha risparmi da investire a lungo termine.

Approfondimento

Ecco 2 BTP con cedola sopra il 5% per guadagnare con i titoli di Stato anche nel 2022.