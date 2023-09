Agosto non è quasi mai stato di massimo annuale. E per il momento proprio in questo mase si è formato tale swing nel corso del 2023. Le nostre previsioni invece sono le seguenti: minimo nel primo trimestre e massimo fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre. Il ribasso iniziato ad agosto doveva finire nei primi 10/15 giorni di settembre ma le cose sembra che stiano per prendere una brutta piega. I grafici chiamano ribasso, le divergenze invece dicono che non sarà così. Cosa accadrà da ora in poi sui mercati? I soldi escono dai mercati azionari o ci stanno ritornando e ci rimarranno per molti anni?

La previsione decennale

A marzo di quest’anno secondo il nostro percorso campione decennale il minimo del 2021/20230 dovrebbe essere stato lasciato alle spalle.

Quindi, alle porte non ci dovrebbero essere ribassi di medio periodo fino al 2027. Anzi, ogni ritracciamento dovrebbe essere occasione di acquisto.

I soldi escono dai mercati azionari o ci stanno ritornando? I livelli da monitorare e lo zampino delle divergenze

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della seduta del 22 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.707

Eurostoxx Future

4.237

Ftse Mib Future

28.624

S&P500

4.320,06.

Al momento la situazione sembra preoccupante. Infatti, chiusure mensili inferiori ai seguenti livelli farebbero partire un ribasso di medio lungo periodo con obiettivo temporale di minimo al 30 novembre:

Dax Future

15.664

Eurostoxx Future

4.214

Ftse Mib Future

27.520

S&P500

4.335.

Il ribasso successivo potrebbe essere da questi livelli di un altro 7/10%.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta del 25 settembre saranno superiori a:

Dax Future

15.707

Eurostoxx Future

4.247

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.358.

Nonostante i prezzi siano in discesa continua ad affollarsi le divergeze positive. I mercati ripartirano presto al rialzo? Il mese di ottobre come al solito sarà di ripartenza? Ricordiamo che il 29 settembre scadrà un setup nero annuale. Tutto chiama ribasso, ma qualcosa continua a non convincerci. La regola è quella di seguire il trend non le convizioni e nè le divergenze.

