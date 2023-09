Quanto costa mangiare nel ristorante della moglie di Lautaro Martinez, dove sono entrati i ladri, situato nel cuore di Brera, quartiere dove ti leggono le carte

La settimana scorsa, i ladri sono entrati nel ristorante di Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez, bomber dell’Inter. Hanno portato via circa 1.000 euro, secondo quanto è dato di sapere. Quanto costa andare a mangiare al Coraje?

Forse, i tifosi nerazzurri lo conoscevano già. Però, purtroppo, il ristorante Coraje, della moglie di Lautaro Martinez, che si trova nel cuore di Brera, è diventato famoso per un fatto di cronaca. La settimana scorsa, infatti, dei ladri sono entrati per portare via circa 1.000 euro in contanti dal ristorante milanese.

Al di là di questo fatto increscioso, quanto costa mangiare nel ristorante della moglie di Lautaro Martinez? Cosa pensano i clienti su Tripadvisor? Vediamo, nel dettaglio, i prezzi delle portate e il valore dei giudizi espressi. La cosa interessante è che il menu del Coraje è All Day. Nel senso che potete essere serviti da mattina a sera, con portate adatte al momento della giornata. Fin dalla colazione del mattino.

Quanto costa mangiare nel ristorante della moglie di Lautaro Martinez dipende se vuoi fare colazione o altro

Infatti, fino alle 11.30, vengono serviti dei piatti indicati per un breakfast. Due brioche selezionate, costano 3 euro. Per Pan con Manteca Y Dulce de Leche, ovvero pane rustico bianco o integrale fatto con la ricetta originale della Nonna di Agustina, burro e marmellata si spendono 4,5 euro. Un French Toast costa 9,5 euro, mentre per Benedict, strapazzate, occhio di bue servito con il pane rustico 7 euro.

Dalle 11 alle 12.30, invece, è tempo di Brunch Time. Per un tris di bruschette, ovvero Bruschetta di mare, bruschetta di terra e bruschetta vegetariana con caffè e torta del giorno, si spendono 25 euro. Chi opta per Avocado toast con due uova poché accompagnato da patatine americane, caffè e torta del giorno paga 20 euro. Sono solo due esempi perchè il menù prevedi di più.

Cosa si mangia a pranzo o cena

La carne è uno dei punti di forza del ristorante dei coniugi Lautaro. Il diaframma di manzo argentino con verdure miste costa 34 euro. Invece, per la classica cotoletta di manzo argentina impanata, farcita con formaggio, pomodoro e uovo il prezzo è di 32 euro. Come primo, si può optare, per 24 euro, a un piatto con Raviolo ripieno di diaframma di manzo argentino con crema di bufala e carote in due consistenze.

Diversi anche gli antipasti. Ne riportiamo un paio. Casero grigliato accompagnato da maionese speziata e insalatina di pomodorini semi dry costa 16 euro. Il Duo di empanadas argentinas, invece, costa 12 euro. Non mancano i dolci, come il Dulce de leche Cheesecake (8,5 euro). E, all’uscita, ci si può far leggere le carte, visto che a Brera ci sono le cartomanti. Insomma, oltre al ristorante di Alessandro Borghese, si può provare anche questo.