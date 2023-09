In che modo i giapponesi riescono a vivere al mare e avere casa con giardino e accesso privato alla spiaggia a basso costo

Chi è appassionato di architettura solitamente ama le case in stile giapponese. A parte grattacieli e templi, le normali case cioè quelle tradizionali giapponesi sono affascinanti e a tratti misteriose. Legno, ordine e grande importanza al bagno sarebbe caratteristiche fondamentali. In pochi però si interessano alle seconde case, quelle al mare. Anche in questo caso i giapponesi riescono a sorprenderci.

Un bagno di legno e marmo, le acque termali che sono confortanti dopo una intensa giornata di lavoro, il famoso tatami. I giapponesi hanno diversi punti di riferimento per la loro vita domestica e sono tutti precisi e facili da individuare. Anche se in molti non lo sanno, le abitudini delle case di città i giapponesi sarebbero propensi a portarsele anche nelle case al mare. Ebbene si, i giapponesi oltre che essere ligi al dovere e lavorare tante ore al giorno tenderebbero a trascorrere una parte delle vacanze al mare. Ma le diversità rispetto a noi italiani sarebbero palesi.

Le abitazioni al mare dei giapponesi non sarebbero ingombranti ma permetterebbero di vivere con comodità. Impossibile andare al mare in vacanza e trovare realtà simili a Sabaudia o Ischia nonostante i turisti siano sempre numerosi. Le auto circolano ma in numero minore, non ci sarebbero gli stabilimenti che occupano tutta la spiaggia, la domenica non sarebbe la giornata delirante spesso descritta dagli italiani in gita. Ad aiutare giapponesi e turisti, oltre la filosofia orientale, ci sarebbe un portale che si occupa di affitti a basso costo.

Anche per i turisti stranieri

In che modo i giapponesi riescono a vivere al mare? La soluzione si chiama Hobimo ed è un portale che si occupa di affitti e che può essere utilizzato dai giapponesi e dai turisti stranieri per trovare case in affitto per le vacanze. Ma i prezzi proposti sarebbero di circa 254 euro al mese. Una cosa impossibile da ripetere in Italia. 40.000 yen quindi per trascorrere un mese al mare in una casa con giardino e con tutte le comodità. Da turisti non possiamo aspettarci le tipiche ville che troviamo nella costa tirrenica o in Sardegna ma ci sono diversi posti letto.

Se organizziamo un viaggio in Giappone e vogliamo vivere l’esperienza di una vacanza al mare, questo sito ci aiuta a trovare la collocazione migliore. Il numero di posti letto delle case permette i viaggi di gruppo che abbassano notevolmente il budget soprattutto per quanto riguarda gli affitti. Le coste nipponiche sono affascinanti e troviamo tante luci e colori così come avviene nelle metropoli più conosciute.

In che modo i giapponesi riescono a vivere al mare a basso costo

Il sito Hobimo trova appartamenti e case in affitto nelle varie prefetture di Chiba, Kochi, Hyogo e Miyazaki. Si trovano in affitto a prezzi molto bassi case a Kanagawa e Tokushima e per chi lavora come influencer e ha tanti follower è previsto un programma chiamato Monitor. Al prezzo di 150 euro al mese si può pernottare per 3 mesi pur di avere poi un riscontro pubblicitario tramite i canali social.

Questo non significa che nelle coste giapponesi non esistano proprietà lussuose da 700 metri quadrati e vista da urlo. Nelle località come Kamakura City le ville con vista sul Monte Fuji sono spettacolari e mischiano architettura francese e giapponese. Ma così come spesso accade i prezzi sono proibitivi e allora i giapponesi sono corsi al riparo. A loro piace risolvere i problemi quando si presentano e dare sempre un’alternativa anche a chi viene da fuori. Se vogliamo vivere al mare in Giappone quindi abbiamo la possibilità di farlo, l’alternativa esiste. Non resta che partire.