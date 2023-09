Quanto costa Paloma il nuovo cucciolo di Chiara Ferragni e Fedez? Il prezzo di questo cane di razza

Paloma è la nuova cagnolina della famiglia Ferragni-Lucia. Un cucciolo di Golden retriever che ha già conquistato tutti. Scopriamo il costo di questo cane di razza.

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più social degli ultimi anni. Lei influencer e imprenditrice di successo con quasi 30 milioni di follower che seguono il suo profilo Instagram. Lui cantante rapper molto amato e attualmente giudice di X Factor. La coppia si è sposata a Noto il 1° settembre del 2018 e ha due bellissimi bambini che abbiamo imparato a conoscere grazie ai social.

Infatti, Chiara e Fedez condividono spesso con gli utenti le dinamiche della loro vita familiare. È molto curioso il modo in cui si sono conosciuti. Il cantante aveva citato il cane di Chiara nel brano “Vorrei ma non posto”.

L’amore per Matilda e il nuovo cucciolo

La cagnolina in questione era un bulldog francese scomparsa qualche mese fa. Matilda, questo il suo nome, era in famiglia dal 2010. Nel giorno della sua scomparsa, Chiara le ha dedicato un lungo e commovente post Instagram.

Il bulldog francese è un cane di piccola taglia affettuoso, intelligente e molto legato alla famiglia. Un ottimo cane da compagnia giocherellone e tranquillo. Il suo costo si aggira intorno ai 1.000 euro e fino a 2.500 euro.

Mati, come amavano chiamarla, era una sorella maggiore per Leo e Vittoria e un’amica dolce e fedele.

A distanza di qualche mese dalla sua scomparsa la coppia ha deciso di dare il benvenuto ad un’altra cagnolina. Il suo nome è Paloma, ha già conquistato i cuori dei bambini e anche quello di molti follower. La cagnolina si è lasciata coccolare da tutta la famiglia, regalando dei momenti davvero molto teneri.

Quanto costa Paloma il nuovo cane di Chiara Ferragni

Paloma è una cucciola di Golden retriever, una razza amatissima dai bambini. Parliamo di un cane di taglia grande, a pelo lungo e all’aspetto molto elegante. Il Golden ama fare lunghe passeggiate e muoversi in grandi spazi.

Come tutte le razze, anche il Golden necessita di attenzioni particolari. Il suo pelo, ad esempio deve essere spazzolato di frequente per evitare che il suo bellissimo manto d’orato si intrecci e produca dei nodi. Ma anche per evitare di riempire la casa di peli.

Ma quanto costa Paloma il nuovo cane di Chiara Ferragni? Il prezzo è molto variabile. Un cucciolo ha un costo che si aggira tra i 1.000 euro e i 2.500 auro.