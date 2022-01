Senza dubbio fra le malattie più ampiamente diffuse vi sono quelle diabetiche. Sono patologie croniche con cui è difficile convivere perché comportano il monitoraggio continuo dei livelli di glucosio. Sono proprio le alterazioni della produzione di insulina a determinare l’insorgenza del diabete.

Si verificano scompensi metabolici quando l’attività di questo ormone si abbassa o si innalza eccessivamente. Il diabete può fare la sua prima comparsa ad una certa età, ma colpisce anche i bambini. Anzi in particolare il diabete di tipo 1 è quello che più frequentemente si riscontra nei bambini. Ciò nonostante, è di molto aumentata l’incidenza di diabete di tipo 2 anche fra i ragazzi di 15 e 19 anni. Nelle sue forme più gravi il diabete dà diritto ad assegni di invalidità che non prevedono neanche limiti di reddito.

Si ottengono infatti contributi economici a seconda della percentuale di disabilità che un disturbo determina. In aggiunta l’Ente erogatore prende in esame l’età del richiedente. Ad esempio i soggetti con diabete mellito riceveranno quasi 300 euro per 9 mesi dall’INPS con questi requisiti anagrafici.

In altri casi i sussidi finanziari valutano la condizione di disagio economico del paziente affetto da patologie invalidanti. Se un lavoratore riporta una compromissione delle proprie abilità a causa del diabete può anche ottenere il riconoscimento della Legge 104. Il che significa che potrà godere di sgravi fiscali e richiedere giorni di permesso retribuito per sottoporsi a visite e trattamenti.

Purtroppo il diabete rientra fra le malattie infantili croniche che più colpiscono i bambini di età inferiore ai 5 anni. In particolare il diabete di tipo 1 insorge per lo più fra i 4 e i 6 anni. Fra gli adolescenti risulta invece più frequente il diabete di tipo 2 spesso provocato da obesità e pessime abitudini alimentari insieme alla vita sedentaria.

Ai minori affetti da patologie diabetiche l’INPS riconosce un’indennità di frequenza pari a 291,69 euro. In particolare tale contributo mensile spetta ai bambini con diabete mellito di tipo 1. Nella guida INPS per la valutazione ai fini dell’invalidità civile si legge che l’assegno spetta da 0 a 18 anni. Il contributo economico raggiunge il beneficiario per l’intera durata dell’anno scolastico, ossia per 9 mesi. Oltre a quest’indennità scolastica esiste la possibilità di fruire dell’assegno per 12 mesi se il minore frequenta un centro ambulatoriale.

