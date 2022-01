La prima parte dell’anno nuovo è sempre un periodo delicato, in cui riflettere e tirare le somme. In questo momento è possibile trovarsi ad affrontare grandi e repentini cambiamenti che non avevamo preventivato. Specialmente quest’anno con l’influsso di Mercurio retrogrado, che ci accompagnerà fino ai primi giorni di febbraio.

Molti di questi cambiamenti possono arrivare in ambito lavorativo e familiare. Molti altri possono stravolgere la nostra interiorità, rindirizzando il percorso verso la conoscenza di noi stessi. Altri cambiamenti, invece, possono stravolgere la nostra vita amorosa. Secondo le stelle, sono in arrivo grandi sconvolgimenti sentimentali per questi 3 segni zodiacali che potranno perdere o trovare l’amore nei prossimi mesi. L’oroscopo prevede una vera e propria tempesta sentimentale per questi segno dello zodiaco, che devono allacciare le cinture ed essere pronti a tutto.

Il primo segno zodiacale, che va incontro a grandi stravolgimenti in amore, è l’Acquario. Questo segno ha caratteristiche che lo spingono verso la libertà, per questo spesso può avere difficoltà ad impegnarsi in una relazione stabile. Tuttavia, quando si innamora lo fa senza se e senza ma, donando tutto se stesso al partner. I prossimi giorni saranno cruciali per l’Acquario. Chi ha da poco conosciuto una persona capirà definitivamente se può essere quella giusta oppure no. Invece, chi si trova nel mezzo di una relazione complicata, finalmente troverà la forza per affrontare la situazione.

Sconvolgimenti emotivi in arrivo anche per i nati sotto il segno dei Pesci. Questo segno è, per natura, un gran sognatore. Per questo può commettere l’errore di idealizzare il partner. Nei prossimi giorni, i Pesci apriranno gli occhi su una situazione che da tempo li fa soffrire. Chi, invece, è single da un po’, dovrà tenere gli occhi aperti: dopo innumerevoli delusioni, l’amore vero potrebbe bussare alla loro porta.

Chi cerca un rapporto solido lo avrà

Periodo cruciale anche per il Toro. In amore, i nati sotto il segno del Toro sono estremamente fedeli e maturano sin da giovani un forte desiderio di famiglia. Gli astri sembrano finalmente allinearsi per i Toro in cerca dell’anima gemella. I prossimi mesi potrebbero portare a un incontro che resterà fondamentale per tutta la vita. L’incontro che cambierà tutto potrà avvenire in circostanze del tutto fortuite. Ma il consiglio è quello di leggere i segnali e di non perdere l’occasione.

