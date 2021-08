In Italia sono circa 1,2 milioni le persone che soffrono di demenza, e si prevede che la situazione arriverà a raddoppiare nel giro di 20 anni.

La forma più comune e diffusa di demenza è il morbo di Alzheimer, patologia tristemente nota che comporta una graduale perdita delle attività cognitive dell’individuo. E da questo deriva anche una sempre maggiore perdita della propria autonomia.

Molti studi scientifici si stanno concentrando su questo problema, per cercare di prevenire e contrastare questa malattia definita spesso come “il vero male del secolo”.

Normalmente si pensa che l’Alzheimer possa colpire solo gli anziani, probabilmente perché la maggior parte dei pazienti ha raggiunto i 65 anni d’età. In realtà, però, questa malattia può colpire anche individui più giovani, e spesso i primi sintomi possono comparire già tra i 40 e i 60 anni.

Ecco perché è importante cercare di prevenirlo, attraverso delle semplici azioni quotidiane come la giusta scelta di cibi e bevande. Esistono, infatti, degli alimenti particolarmente ricchi di proprietà benefiche che possono avere effetti molto positivi sul nostro cervello. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

I semi altamente antiossidanti che potrebbero scongiurare il declino del cervello e l’arrivo dell’Alzheimer

L’alimentazione è fondamentale per stare bene e contrastare l’insorgenza di alcune malattie, compreso l’Alzheimer. Un esempio è questa bevanda che è un vero toccasana contro Alzheimer e perdita di memoria.

Anche le vitamine sono importanti per contrastare l’arrivo di queste malattie. Stiamo parlando, in particolare, della vitamina E e della vitamina B12. Come riporta il sito Educazione Nutrizionale Grana Padano, è importante assumere ogni giorno dosi adeguate di vitamina E. Questa vitamina in noci, nocciole, mandorle e altri semi. Questi semi hanno un forte potere antiossidante, che quindi sarebbe in grado di proteggere il cervello dagli effetti del tempo.

Ecco perché è importante assumere questi alimenti. Infatti questi sono i semi altamente antiossidanti che potrebbero scongiurare il declino del cervello e l’arrivo dell’Alzheimer, ma non è tutto.

Altri alimenti importanti

Anche la vitamina B12 è fondamentale in questo senso. La troviamo nel latte e i suoi derivati, ma anche in carne, uova e pesce. Inoltre è importante evitare grassi saturi, come carne troppo piena di grasso visibile.

In ultimo, ma non per importanza, ricordiamoci di praticare con regolarità dell’attività fisica, specialmente quella di tipo aerobico.

