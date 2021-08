Nonostante i nostri sforzi al ritorno dalle vacanze abbiamo trovato le nostre povere piante quasi in fin di vita. Abbiamo fatto il possibile per annaffiarle durante la nostra assenza. Magari abbiamo chiesto ai vicini di pensarci al nostro posto. Oppure abbiamo utilizzato i beccucci in terracotta per dare la giusta quantità di acqua alle piante. Ma purtroppo le nostre belle piantine non hanno resistito al caldo torrido di questo periodo. Vediamo cosa fare prima di arrenderci e darle per spacciate.

Facciamo una distinzione tra le diverse piante

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I metodi che illustreremo sono adatti a piante da terrazzo o appartamento. Come ad esempio la plumeria, il tronchetto della felicità o il pothos. Se invece stiamo parlando di succulente il procedimento sarà diverso. Infatti bisognerà capire se è possibile aggiungere acqua o in effetti la pianta sta marcendo perché troppo idratata.

Bastano queste semplici mosse per salvare le piante che stanno morendo dopo le vacanze

Prima di tutto osserviamo con attenzione le nostre piante. Se notiamo foglie gialle o secche, rami o fusto afflosciato è il caso di tentare subito di salvarle. Eliminiamo le foglie troppo secche, quelle sono irrecuperabili. Dopodiché controlliamo se la terra nel vaso è troppo secca, possiamo anche estrarre la pianta dal vaso. Se questo il caso procediamo con una sorta di bagno rigenerante.

Riempiamo una bacinella o anche il lavello con circa 15 cm di acqua. Se abbiamo più piante da trattare si può usare anche la vasca da bagno per praticità. Immergiamo le nostre piante con tutto il vaso tenendole ferme qualche minuto altrimenti galleggeranno. Se vediamo che ci vuole molto per farle stare a fondo aiutiamoci con qualcosa di pesante. E lasciamole in ammollo per almeno 30 minuti e controlliamo se hanno assorbito tutta l’acqua. In quel caso aggiungiamone ancora dell’altra e lasciamole in ammollo per un’altra ora.

Ora tiriamo fuori tutte le piante

Il vaso ora dovrà risultare più pesante perché la terra ha assorbito tutta l’acqua. Quindi mettiamole in una zona adatta proteggendo il pavimento e lasciamole gocciolare. Ora rimettiamole nella loro posizione solita e aspettiamo qualche giorno. Controlliamo se ci sono altre foglie secche che andranno eliminate. E innaffiamole con la solita cadenza settimanale e aspettiamo.

Nei giorni successivi vedremo che qualche pianta si sarà ripresa e qualcuna no. Possiamo ritentare per queste ultime con un’altra immersione ma non è detto che si riprenda. Aggiungiamo un po’ di fertilizzante liquido per provare a farla riprendere.

Quindi bastano queste semplici mosse per salvare le piante che stanno morendo dopo le vacanze. Cerchiamo di agire subito e avere un po’ di pazienza. Anche se vediamo solo timidi cenni di ripresa insistiamo, le piante sono molto resilienti.