Tutti conoscono i gerani, ma non come garantirsi una fioritura rigogliosa sui balconi e terrazzi per tutta la stagione. Per ottenere questo risultato bisogna partire scegliendo bene fin dall’acquisto delle piante in vendita. Ecco i segreti poco noti per gerani fioritissimi sui balconi che profumano la casa, rivelati da Noi del Team di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Acquisto saggio e trasferimento nel contenitore giusto

Le piante di geranio devono essere selezionate con calma. Innanzitutto, scegliamo quelle migliori per davanzali, anche come piante barriera per scoraggiare l’ingresso in casa delle zanzare.

Il geranio “prince of orange” è uno di questi: di media taglia, ben fogliato e vigoroso, dai fiori color rosa chiaro, con profumo di arancio. Per profumare la casa, basta metterlo all’interno per qualche ora.

Un’altra varietà ideale per li terrazzo è il geranio “brunswick” che forma cespugli vigorosi di colore verde intenso. Il profumo è speziato con nota dominante di cedro e fiori di color fucsia che si aprono sino all’inizio dei primi freddi.

Quando li scegliamo al vivaio, questi gerani devono presentare molti boccioli e non fiori già aperti. Evitiamo quelli che mostrano macchie sulle foglie, cicatrici, fusto spoglio in basso.

Poniamoli in vasi di buona dimensione con diametro minimo di 12 centimetri. Trasportiamo i vasi in cassette di cartone e non in sacchetti di plastica, per rovinarli il meno possibile.

I segreti poco noti per gerani fioritissimi sui balconi che profumano la casa

Attenzione a non invasare subito, spesso i gerani arrivano dal vivaio da un recentissimo trapianto, dunque sarebbe meglio aspettare un paio di settimane prima di metterli a dimora in un vaso più grande.

Osserviamo il vaso e annaffiamo ogni giorno ma con moderazione. Se abbiamo comprato una fioriera, possiamo scegliere dei gerani parigini e distanziarli di 30 centimetri.

Se scegliamo dei gerani a cespuglio, in una vasca da 80 centimetri mettiamo al massimo tre piante. Una posta più verso il fronte al centro e due ai lati piantate negli angoli, creando dei contrasti di colore.

Il segreto per gerani spettacolari sta nel terriccio: deve essere soffice e ben drenato. Dunque, aggiungiamo una sabbia a grana grossa, che eviti il rischio di ristagno. Oppure possiamo mettere un po’ di argilla espansa sul fondo del vaso. Basta uno strato di 2 cm che impedisca alle radici di toccare l’acqua.