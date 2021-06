È in continuo aumento l’elenco degli alimenti contaminati dai semi di sesamo e ritirati via via dal commercio. Questo è un aggiornamento di quanto già riportato nelle ultime settimane anche qui. Tutto ha avuto inizio mesi or sono dai semi di sesamo contaminati da ossido di etilene. Un pesticida vietato in Europa poiché considerato cancerogeno e tossico. La contaminazione riguardava anche alcuni integratori, spezie e zenzero. Prodotti prontamente ritirati dal mercato anche nel nostro paese. Oltre 7000 alimenti a cui ora si aggiungono anche i gelati.

A cosa serve l’ossido di etilene?

L’ossido di etilene è un composto utilizzato soprattutto per disinfettare i silos che contengono sostanze alimentari. Un tempo il suo utilizzo era ammesso anche in Europa, finché non si è scoperto che l’assunzione massiccia o prolungata non lo rendeva pericoloso per la salute in quanto cancerogeno. Gli esperti ritengono che sia arrivato nuovamente sul nostro continente attraverso prodotti importati dall’India. Paese in cui è utilizzato largamente.

Gli ultimi ritiri nel nostro paese da parte del Ministero della Salute, sono del 15 giugno e riguardano la polvere di zenzero. Di pochi giorni prima quelli di alcune barrette energetiche e muesli.

Oltre 7000 cibi contaminati ritirati dal mercato non solo per colpa del sesamo

Ora l’allerta riguarda anche alcuni famosi marchi di gelato. Sono oltre 100 le referenze ritirate in via precauzionale su tutto il territorio francese. Le più famose sono Twix, Smarties, Snickers e prodotti a marchio Picard, Auchan e Carrefour. Si tratta di gelati ma anche sorbetti e semifreddi. Questa volta i semi di sesamo non sono i diretti imputati della contaminazione. Bensì altre due sostanze utilizzate come stabilizzanti e additivi: la farina di carrube e la gomma di guar. Entrambe con elevati quantitativi di ossido di etilene.

Quello che fa pensare di essere solo agli inizi è il fatto che nell’industria alimentare queste sostanze sono ampiamente utilizzate per una vasta moltitudine di alimenti. Siamo pertanto in attesa degli ulteriori provvedimenti che adotterà il nostro Ministero della Salute a riguardo. Soprattutto perché con l’aprirsi della stagione estiva, il consumo di gelati e sorbetti è maggiore.

Quali sono i reali rischi per la salute?

Di questo aspetto si è occupata l’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare. Il Belgio è stato, insieme alla Francia, uno dei primi paesi coinvolti nel ritiro dei lotti contaminati provenienti dall’India. In pratica, l’assunzione sporadica di alimenti contaminati dall’ossido di etilene non sarebbe dannosa di per sé. Al contrario se l’uso di tali prodotti fosse continuativo e quotidiano, come potrebbe capitare consumando barrette e integratori contenenti frutta secca o spezie contaminate. Questi sono solo alcuni degli oltre 7000 cibi contaminati ritirati dal mercato non solo per colpa del sesamo.