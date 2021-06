Con le belle giornate estive non c’è niente di più bello che rilassarsi ammirando il mare e avendo in mano una canna da pesca. Pescare è un vero toccasana per la salute a livello fisico e mentale e infatti tante sono le persone che decidono di praticare questo hobby.

In varie regioni italiane ci sono borghi e paesi dove la pesca è essenziale e rappresenta il principale mezzo di sostentamento. Non a caso gli stessi borghi marinari sono nati originariamente come borghi di pescatori continuando l’antica tradizione. E sono gli stessi pescatori che consigliano le migliori tecniche di pesca rispetto a ciascun pesce o crostaceo. A tal proposito, in questo articolo vedremo come pescare in tutta sicurezza e facilità un determinato pesce, quello amato dai bambini.

Il pesce più amato dai bambini

Il pesce più amato da grandi e piccini, ricco di sali minerali ma povero di grassi e calorie è il merluzzo. Questo è indicato in qualsiasi regime alimentare ma soprattutto nelle diete ipocaloriche e nelle diete apposite per persone affette da diabete e colesterolemia. Cliccare qui per saperne di più.

Il merluzzo si trova nel Mar Mediterraneo, nel Mar Adriatico e nel Mar Tirreno ma non riesce a coprire tutte le regioni italiane. In ogni caso si trova facilmente nei banchi alimentari dei mercati ittici e dei supermercati. Ma se volessimo pescarlo? Vediamo quali sono i segreti per poterlo pescare ed avere tavole imbandite.

Il segreto per pescare il pesce più magro di tutti è questo trucco infallibile

Il merluzzo durante il giorno sta sul fondale mentre risale verso la superficie durante la notte. Per pescare il merluzzo italiano bisogna munirsi di barca e reti o palamiti (detti anche palangari). L’esca da utilizzare è la sardina tagliata a piccoli tocchetti. Abbiamo visto che il segreto per pescare il pesce più magro di tutti è questo trucco infallibile.