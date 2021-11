Alcune persone pensano che l’eleganza non possa andar d’accordo né con la comodità né con il calore. Certo, questo può essere vero d’estate quando le temperature miti ci permettono di osare di più con le scollature o con le scarpe aperte. Tuttavia, anche d’inverno possiamo cercare di restare in salute senza rinunciare né al nostro stile né alla nostra personalità.

Ci sono dei vestiti costosissimi che molti di noi associano alla soluzione perfetta per combinare queste due questioni. In realtà, non è sui vestiti costosi che dobbiamo andare a parare e a puntare. Dobbiamo piuttosto pensare ad abbinamenti o ad accessori. Infatti, ecco i segreti per essere eleganti e attraenti con vestiti caldi e comodi in inverno.

Non dimentichiamoci del cappello

Il cappello non è soltanto appannaggio della Regina Elisabetta d’Inghilterra o di qualche nobile decaduto. Infatti, questo accessorio ha una doppia funzione. Da una parte ripara egregiamente dal freddo ma dall’altra può creare dei giochi di luce e di vedo-non vedo.

Specialmente nelle donne, il cappello può dare quel tocco di classe e anche quel pizzico di malizia in più, soprattutto se indossato un po’ obliquamente. Ce ne sono davvero tanti ma i più indicati per questa funzione sono sicuramente il brixton, il Borsalino e a tesa larga. L’attenzione particolare andrebbe data al materiale: per tenere calda la testa dobbiamo scegliere la lana o il cachemire.

I maglioni larghi hanno sempre il loro fascino

Sempre per parlare di donne, non dimentichiamoci nemmeno quei lunghi maglioni. I cardigan possono sopperire anche al cappotto o al giaccone, specialmente se fatti di materiali caldi. Si tratta di un capo sicuramente comodo ma che, se portato correttamente, può adagiarsi perfettamente sulle nostre curve e dar loro il giusto valore.

Ai piedi non indossiamo le solite scarpe leggere, ma scegliamo piuttosto degli stivali. Se li prendiamo con una taglia che oltrepassa il ginocchio, potremmo addirittura puntare sul lato seduttivo.

A qualcuno può persino ricordare quei momenti in cui i nostri genitori ci obbligavano ad indossarlo da piccoli a scuole. In effetti, il maglione a collo alto che chiamiamo comunemente dolcevita ha avuto fortune e sfortune alterne nella moda.

Tuttavia, pare che ora sia tornato sotto i riflettori specialmente quando è accompagnato da una giacca. In questo caso, bisognerebbe riscoprire i colori pastello, dal marrone all’ocra.

