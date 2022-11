I segreti di bellezza dei VIP per idratare il contorno occhi in modo naturale a casa e senza fatica

Il tempo che passa lascia un segno indelebile sul nostro corpo. Una delle parti che maggiormente rivelerà la nostra età è proprio il contorno occhi.

La pelle di questa zona è molto più delicata e sottile rispetto al resto del viso. Per questo motivo sarà anche la parte che rivelerà, senza mezze misure, la nostra età, ma anche il nostro stato di salute.

Oltre a presentare rughe, zampe di galline e inestetismi cutanei dati dal tempo che passa, il contorno occhi mostrerà anche aspetti più profondi. Basti pensare, ad esempio, a come si presenta la zona dei nostri occhi quando siamo stanchi perché non abbiamo dormito o perché siamo preoccupati.

Insomma, lo sguardo non mente, ma non lo fa neanche la zona del contorno occhi. Per questo motivo, quindi, potremo rubare qualche trucchetto delle celebrità per essere sempre al nostro meglio.

Ci baseremo su tecniche di bellezza economiche, pratiche e fai da te, nulla a che vedere con punturine e chirurgia plastica. Ecco, quindi, 3 tecniche di idratazione fai da te per rimpolpare il contorno occhi e renderlo più disteso e rilassato.

I segreti di bellezza dei VIP con cui migliorare il contorno occhi, schiarendo e migliorando i segni d’espressione presenti

Esistono diversi segreti per nascondere rughe d’espressione, borse e occhiaie scure semplicemente usando il make up.

Prima ancora di truccarci, però, sarebbe bene avere una bella pelle già in partenza. Questa, infatti, sarebbe il vero asso nella manica che ci permetterà di essere belle e avere un sguardo accattivante anche con poco trucco.

Il metodo del latte per idratare a fondo

Questo rimedio è assolutamente incredibile e chi l’ha provato giura di averne tratto dei veri benefici. Stiamo parlando del metodo del latte freddo, un ingrediente naturale molto utilizzato in cosmetica per le sue grandi proprietà. I componenti del latte, infatti, favorirebbero l’idratazione profonda della pelle e stimolerebbero la rigenerazione di collagene.

Per trarne beneficio, dovremmo intingere nel latte due parti di cotone, da tenere sugli occhi per almeno 15 minuti e poi risciacquare. Eseguendo questo semplice rituale di bellezza da sdraiati, riusciremo anche a rilassarci.

Un burro naturale dalle proprietà cosmetiche strepitose

Le strategie per far apparire il proprio sguardo più giovane e fresco sono davvero tantissime. Persino alcune acconciature effetto lifting potrebbero aiutarci ad avere uno sguardo vitale, soprattutto quando verte verso il basso.

Tra i segreti di bellezza dei VIP, però, ci sarebbe anche un burro naturale, anche questo molto utilizzato in campo estetico. Si tratta del burro di karité, davvero ottimo in caso di pelle secca o molto screpolata.

Questo prodotto, infatti, aiuterebbe a ridurre i segni d’espressione, ma anche le orribili borse sotto gli occhi. Il modo migliore per usarlo è dopo il bagno o la doccia, ovvero quando i pori della pelle sono aperti e l’idratazione è maggiore.

Un ingrediente buono non solo da mangiare

Anche le classiche fette di cetriolo saranno perfette per eliminare le imperfezioni che potrebbero crearsi sotto gli occhi. Anche in questo ingrediente, infatti, sarebbero presenti componenti utili per decongestionare le occhiaie gonfie e i rossori. Inoltre, aiuterebbero anche a migliorare la texture della pelle, per un contorno occhi più disteso e rilassato.