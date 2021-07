Uno dei protagonisti indiscussi della tavola italiana, soprattutto d’estate, è il pomodoro. Quello che noi oggi consideriamo un alimento tipico della nostra cultura, in realtà ha origini lontanissime e molto antiche. Il pomodoro, infatti, è un ortaggio proveniente dal Sudamerica la cui domesticazione, in agricoltura, avvenne intorno al 1.000 A.C., grazie agli Inca. Costruttori visionari e agricoltori eccellenti, gli Inca, infatti, iniziarono a coltivare una pianta a loro conosciuta in forma selvatica, che portava bacche gialle e succose. Con la scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo, i pomodori, assieme a patate, mais e altri ortaggi, arrivarono per la prima volta in Europa.

Qui vennero guardati con sospetto perché ricordavano, nell’aspetto, una pianta velenosa: la mandragora. Solo nel 1600 i pomodori iniziarono a essere usati in cucina. E da allora sono diventati i re della dieta mediterranea estiva.

È questa la stagione migliore per consumarli

Anche se ormai siamo abituati a mangiarli tutto l’anno, i pomodori andrebbero consumati d’estate. È in questa stagione, infatti, che le proprietà rinfrescanti, remineralizzanti, diuretiche e idratanti di questo vegetale si rivelano preziose.

In pochi lo sanno ma questo ortaggio difende la pelle e il cuore

D’estate, quando siamo più esposti ai raggi UV, aumenta la produzione di radicali liberi che, come sappiamo, sono tra le principali cause dell’invecchiamento della pelle. Il pomodoro, per fortuna, ci viene in aiuto: oltre alle vitamine A, C ed E, infatti, contiene grandi quantità di licopene. Nessun altro alimento ne contiene così tanto. Studi in vitro hanno mostrato che il licopene combatte i radicali liberi in modo ancora più efficace rispetto alle vitamine A ed E.

Un importante alleato per il nostro cuore

Non solo vitamine, ma anche zinco, fosforo, magnesio, ferro e soprattutto potassio. Per chi non lo sapesse il potassio è l’antagonista del sodio e riduce il rischio di ipertensione, oltre a dare una mano contro la ritenzione idrica. Consumati con regolarità i pomodori, grazie alla combinazione di potassio e licopene, difendono anche il cuore, riducendo il rischio di aterosclerosi, ictus e infarto.

Il consiglio è di consumare i pomodori crudi, senza cuocerli, meglio ancora con la buccia, in cui è conservata la maggior quantità di antiossidanti. Tagliati a pezzetti per una bella insalata con un filo di olio extravergine di oliva o frullati con cetrioli e cipolla per un gustoso gazpacho. Sono questi i modi in cui i pomodori danno il meglio di sé!

