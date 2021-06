Molti di noi stanno prendendo la calura estiva come un prezioso alleato per combattere i chili di troppo accumulati durante la quarantena. Questa buona idea, però, può essere ostacolata facilmente da alcune preparazioni golosissime che sono dei classici dell’estate.

Stiamo parlando del gelato, della parmigiana e non per ultimo delle fritture. Queste sono fra le ricette più caloriche e si possono trovare in varie declinazioni che spaziano dai carboidrati al pesce fino ad arrivare alla verdura. Per questo motivo oggi diamo una mano anche ai più golosi svelando che l’ingrediente segreto per dei fiori di zucca fritti con meno calorie è nei nostri frigoriferi. Vediamo insieme di cosa si tratta e come impiegarlo.

L’ingrediente segreto per dei fiori di zucca fritti con meno calorie è nei nostri frigoriferi

Stiamo parlando dell’acqua frizzante. Questa, infatti, è un elemento indispensabile se si vuole provare una frittura più leggera del normale, ma altrettanto golosa e croccante.

Si tratta del tempura, una preparazione molto in voga nell’area del Sol Levante. Generalmente gli alimenti usati in questo genere di preparazione sono a base di prodotti di mare e di verdure, ma si possono fare delle eccezioni.

Una variante interessante è quella con i fiori di zucca. Nonostante questa preparazione non sia in linea con la tradizione nipponica, si può trovare spesso nei ristoranti fusion che propongono delle interessanti contaminazioni.

Come procedere per portare in tavola questo delizioso antipasto

In primis bisogna munirsi di acqua gassata gelata e farina di riso. Per ottenere una temperatura molto bassa far riposare la bottiglia in freezer per almeno una mezz’oretta.

Una volta che si è pulito il fiore di zucca, e si è rimosso il pistillo, bisogna preparare la pastella.

Prendere, quindi, l’acqua e mescolarla alla farina nelle seguenti quantità: 300 grammi ogni 100. Sbattere il composto con una forchetta oppure, ancora megli,o con delle bacchette. In questo modo si formerà un liquido grumoso.

Intingere gli ortaggi nella pastella e friggere all’interno di un olio vegetale.

