I segni zodiacali più golosi che rischiano d’ingrassare e quello matto per le diete ma non è il Toro

Quando si parla di segni zodiacali normalmente si pensa subito all’amore e ai soldi. Eppure, l’oroscopo si occupa anche di altri aspetti della vita come quelli legati al cibo. Ogni segno zodiacale ha le sue preferenze e queste tendenze riguardano anche la tavola. Così c’è chi tende a ingrassare di più e chi invece preferisce dimagrire con apposite diete.

Il segno più goloso

Tra tutti i segni dello zodiaco quello più amante della buona tavola e con tendenza a ingrassare è il Toro. Non a caso si tratta di un segno di terra, che ama vivere con i piedi per terra. Non rinuncia ai piaceri della vita e la tavola è uno di questi. Un appuntamento immancabile della giornata. Chissà se è anche tra i 3 segni più sfigati.

Inoltre, al segno del Toro è associato la parte del corpo che riguarda la gola e il collo. Non c’è da meravigliarsi allora se questo segno è un po’ goloso. Gli piace sedersi a tavola e gustare in famiglia i propri pasti abbondanti e proteici. Ama la carne e anche delle bevande gassate e alcoliche. Piuttosto che mangiare sempre carni rosse, sarebbe meglio orientarsi verso il pesce e le carni magre, accompagnate da verdure e insalate.

I segni zodiacali più golosi, fra cui lo Scorpione

Oltre al Toro anche lo Scorpione è un segno che non rinuncia alla buona tavola. Con lui ci troviamo nel dominio dell’acqua, dove dominano le emozioni. Spesso si lascia guidare dal suo istinto emotivo, sia per gli acquisti come anche per quanto riguarda la tavola. Potrà consumare i suoi piatti preferiti e spesso ricercati, visto che è un fine intenditore. D’altro canto, però, come prende la decisione improvvisa di darsi ai piaceri della tavola, allo stesso modo può orientarsi verso un temporaneo dimagrimento. Giusto il tempo di rimettersi in forma.

Quello amante delle diete

Tra i segni zodiacali, uno in particolare e al contrario degli altri, ama mantenersi in forma. Si tratta del segno della Vergine un vero specialista delle diete. Ama molto l’aspetto esteriore e ama presentarsi senza difetti. In effetti, è un segno un po’ perfezionista. Per questo motivo fa molta attenzione ai cibi e in genere segue delle diete particolari, che permettono di mantenere un peso forma. Tuttavia, bisognerebbe ricordare che il sentirsi bene con sé stessi non significa automaticamente essere magri.

Le preferenze a tavola degli altri segni

Tra i segni zodiacali più golosi che rischiano d’ingrassare, ve ne sono altri che hanno un buon rapporto col cibo. L’Ariete è un buongustaio di insaccati, carne e piatti succulenti. I Gemelli amano i piatti tipo fast food. Il Cancro si tuffa nei dolci a volte per tirarsi su. Il Leone ama mangiare di qualità, anche assai. La Bilancia mangia poco e spesso, un buon equilibrio.

Il Sagittario non rinuncia a niente di buono e gustoso. Il Capricorno mangia per nutrirsi, energie per la vita. L’Acquario mangia per stare con gli amici e a volte esagera. I Pesci, infine, si tuffano nelle pietanze e vi sguazzano dentro.