Ecco perché 5 segni zodiacali otterranno amore e ricchezza secondo l’oroscopo della settimana

Dal 14 al 20 novembre 2022 le previsioni astrologiche indicano dei cambiamenti in cielo. Sia Venere che Mercurio non saranno più in Scorpione, bensì si sposteranno per entrare in Sagittario. Come ogni settimana, anche quella dietro l’angolo porterà novità che a qualcuno gioveranno particolarmente. L’oroscopo è sempre piuttosto chiaro, ed ecco perché 5 segni zodiacali potranno vantarsi per quello che gli capiterà nei prossimi giorni.

Qualche imprevisto per Gemelli e Vergine

Prima di dedicarci alla nostra top 5 della settimana, premettiamo che la situazione non sarà favorevole per tutti. Infatti i nuovi transiti dei pianeti daranno qualche noia a due segni in particolare. Il primo è quello dei Gemelli, che dovrà vedersela con l’opposizione di Mercurio e Venere di mercoledì e giovedì. Non sarà un momento facile, né sul lavoro né per i sentimenti. Tra l’altro, anche Giove sembra voltare le spalle. Tutto quello che resta da fare è riposarsi per un po’ e recuperare le energie in vista di un prossimo recupero.

Male anche la Vergine, che a causa della stessa coppia di pianeti contrari risentirà del periodo in arrivo. Da mercoledì i rapporti col partner potrebbero subire una frenata, con qualche litigio a stroncare l’eros sul nascere. In ufficio, purtroppo, non andrà poi tanto meglio. Perlomeno, la Luna in congiunzione migliorerà il morale tra giovedì e venerdì.

Ecco perché 5 segni zodiacali non dovranno temere la seconda metà di novembre

Leggere piace a molti, che si tratti di un bestseller da mozzare il fiato o della solita classifica dell’oroscopo. In quest’ultimo caso, però, si potrebbe nascondere qualche timore iniziale nel sapere come andrà il futuro. Paura che i nativi del Toro metteranno subito da parte. Proprio perché le cose poco per volta miglioreranno per loro, soprattutto in amore. Venere tornerà dalla propria parte a metà settimana, così come Mercurio. Non male nemmeno il lavoro, con interessanti novità che potrebbero sorprendere in positivo.

La situazione di vantaggio sarà simile per il segno del Leone. I pianeti che prima erano opposti nella prossima settimana favoriranno le situazioni lavorative e sentimentali. Non potranno che derivarne diverse soddisfazioni personali e la svolta tanto attesa. Per la Bilancia, invece, si prospettano sette giorni di passione pura. Il romanticismo salirà alle stelle con la Luna in congiunzione nelle giornate di sabato e domenica. I single dovrebbero farsi belli, perché è in vista qualche incontro speciale a cui non potranno mancare.

Scorpione e Acquario in grande forma

Il momento d’oro dello Scorpione si riconferma ancora una volta. Se già nella settimana in dirittura d’arrivo si era tra i protagonisti affermati, nella prossima si potrà dire lo stesso. La congiunzione col Pianeta dell’amore porterà sensualità tra le coppie. Sul piano professionale si potranno raggiungere obiettivi importanti e ottenere qualche riconoscimento ambito.

Si prevede un bel cielo anche per l’Acquario. Venere spazzerà via le nubi che avevano bloccato le relazioni con la dolce metà. Per questo ci si sentirà più sereni e a proprio agio con chi si ama. Sul posto di lavoro si andrà incontro a piacevoli novità, dalla giornata di giovedì 17.