Sprizzeranno energia come vulcani Scorpione e Toro ma la Luna strapazzerà i segni pigroni

Chi ha detto che l’influenza della Luna piena dell’8 novembre durerà solo quel giorno? Anzi anche a causa dell’ecclissi che si avrà, il suo potere e la sua energia si rafforzeranno. La fortuna così diventerà più fortunata e la sfortuna più sfortunata. Scorpione e Toro sembreranno come vulcani pieni di energia, mentre per altri segni ci saranno cambiamenti in vista.

Un anno di ecclissi solari e lunari

In quest’anno 2022 abbiamo ammirato in cielo alcuni fenomeni speciali. Il 30 aprile c’è stata un’eclissi parziale di Sole nel segno del Toro. Ha coinvolto i segni zodiacali, spingendoli verso una solidarietà più accentuata fra gli uomini.

Il 16 maggio è apparsa un’eclissi totale di Luna nel segno dello Scorpione. La spinta questa volta ha mostrato a tutti l’esigenza di rinnovamento, soprattutto per i nativi del Toro e dello Scorpione.

Una seconda ecclissi parziale di Sole è avvenuta il 25 ottobre nel segno dello Scorpione. Anche qui è emersa la necessità d’agire a livello sociale e individuale in modo più chiaro e diretto.

L’ultimo appuntamento speciale con il cielo è proprio l’8 novembre. La Luna piena di questo giorno si manifesterà in alcune parti del Mondo come ecclissi totale di Luna e nel segno del Toro.

La Luna piena detta del Castoro

I nativi americani la chiamano la Luna del Castoro. Questi adorabili animaletti preparano le tane per l’inverno in questo periodo dell’anno. I pellirosse li cacciavano per la loro pelliccia il cui pelo tendeva a diventare più lungo in vista dell’inverno. Poiché certi periodi dell’anno erano scanditi dal calendario lunare, ecco che alcune ricorrenze si ricordavano legandole alle Lune piene.

Sprizzeranno energia come vulcani Scorpione e Toro con l’ecclissi di Luna

Siamo nel mese dello Scorpione e l’ecclissi di Luna dell’8 novembre si manifesta nel Toro. Piuttosto che manifestarsi, in effetti si eclissa in questo segno, che vedrà anche la presenza di Urano retrogrado. L’ecclissi è un’assenza di luce, e mette in contatto col lato negativo di sé stessi, quello che nessuno vuol vedere. Urano poi spinge al cambiamento, proprio partendo dai lati nascosti. Per qualche segno ci vorrà maggior impegno.

I 2 segni, Scorpione e Toro, avranno qualche chance in più in questa ricerca. Il primo riceverà la forza dal Sole e il secondo dall’amico Urano che lo sostiene. Il Toro imparerà ad ascoltare sé stesso senza sottovalutare i dubbi che sono al fondo del cuore. Così anche per lo Scorpione sarà meglio non lasciarsi travolgere dai sentimenti, soprattutto durante un’ecclissi di Luna.

La Luna strattona i segni pigri

Bisogna pensare che il futuro non è mai chiaro del tutto, ma non bisogna anche appoggiarsi troppo sulla tranquillità del presente. Il cambiamento avviene ascoltandosi dentro. Fatto questo lavoretto sprizzeranno energia come vulcani Scorpione e Toro, avendo la via libera a grandi realizzazioni e soddisfazioni personali.

I segni pigri, che non vogliono impegnarsi ad accantonare le proprie paure, troveranno una Luna spilorcia e poco accondiscendente. Non solo nei soldi, ma anche nella realizzazione di una vita più positiva.

Bisognerà rimboccarsi le maniche e provare a trasformare in meglio la propria interiorità, per poter fare le scelte giuste.