I segni più ricchi e poveri dello zodiaco: scopri anche tu da che parte stai

Qual è il segno zodiacale più ricco? Qual è il segno dello zodiaco più povero? Esiste una classifica? Ecco la risposta che ti sorprenderà.

Coincidenza o realtà? Soggettivo o oggettivo? Il mondo dell’Astrologia è vasto e i 12 segni zodiacali sono diversi gli uni dagli altri. Oggi risponderemo ad una verità: quanto conta l’oroscopo sulla ricchezza e la povertà di ognuno di noi?

E lo faremo tramite l’indagine e il confronto di vip, persone famose, inventori, imprenditori, ecc. È vero, il successo inteso per le persone ricche dipende dall’intelligenza e dal modo di adattarsi, al contrario per i poveri. Per questo di seguito vedremo la classifica dei segni zodiacali più ricchi e quella dei segni zodiacali più poveri.

La lista dei segni più ricchi e poveri dello zodiaco: il confronto basato su persone esistenti

In questa sezione facciamo un confronto attraverso una lista dedicata ad ogni segno zodiacale in riferimento ai personaggi più ricchi e famosi al Mondo.

Iniziamo da Elon Musk, il proprietario di Tesla, che è di segno Cancro.

Jeff Bezos, il proprietario di Amazon è di segno Capricorno.

Bernard Arnault, il proprietario del gruppo di moda LVHM è di segno Pesci.

Bill Gates, il proprietario di Microsoft è nato sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Mark Zuckerberg, il proprietario di Facebook e Instagram risulta di segno Toro.

Quest’ultimo, il Toro, è lo stesso della fashion blogger e imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

I segni dello zodiaco più propensi a rimanere poveri

Facendo un confronto con i segni più poveri, il sito web CheDonna, li riporta:

Sagittario;

Cancro;

Pesci;

Bilancia;

Gemelli.

Per quanto riguarda i primi quattro, arriva un’altra conferma dal sito web SoloDonna, che sottolinea questi segni zodiacali più poveri, così:

“Secondo l’oroscopo, infatti, ci sono dei segni zodiacali che non saranno mai ricchi e dovranno accontentarsi della loro condizione economica, che difficilmente migliorerà!”.

Esatto, parliamo proprio di quelli citati: Sagittario, Cancro, Pesci e Bilancia.

Lo sapevi? Curiosità sull’origine dei segni!

Il blog Focus ha evidenziato che i segni astrologici sono stati codificati dai Babilonesi circa nel IV secolo a.C. Ma nel 3000 avanti Cristo in Mesopotamia si procedeva con previsioni basate sui Pianeti, per esempio individuando la posizione del Sole, della Luna e dei pianeti più vicini alla Terra.

Ecco, ora sai quali sono i segni più ricchi e poveri dello zodiaco. Vuoi conoscere i più fortunati? Il settore dell’Oroscopo è così vasto che oggi possiamo sapere anche quali sono i segni zodiacali più cattivi, più bravi o più buoni, ma anche gentili e via dicendo.