I segni fortunati di questo Capodanno saranno riempiti di ricchezze da Marte

Spinti dalle energie del Pianeta Rosso questi cinque segni benedetti vedranno realizzare grandi cose non solo nella notte del 31 dicembre. Ecco quali sono.

La fine dell’anno è momento di bilanci e di raccogliere i frutti di quanto seminato nei dodici mesi precedenti. È anche l’ora di iniziare a pianificare, però, le settimane future. Aiuta tantissimo sapere quali saranno i segni fortunati di questo Capodanno, e che si porteranno avanti questa benedizione anche per tutto l’anno nuovo. Marte è in una posizione favorevole per tutti loro, che beneficeranno di grandi fortune e ricchezze a non finire. Ecco dunque quali saranno i più fortunati dello Zodiaco non solo a Capodanno ma per tutto il 2023.

In primo luogo il Toro. A dire la verità, per i nati sotto questo segno le aspettative economiche saranno più difficili del solito. Ma quelle amorose saranno assolutamente incredibili. Come noto, i segni di Terra vanno d’accordo con quelli d’Acqua, quindi largo agli incontri soprattutto con Scorpione, Cancro e Pesci. Con la giusta attenzione alle spese e ai soldi che se ne vanno, questo è il momento migliore per prendere decisioni importanti, soprattutto nella coppia. Matrimonio e casa nuova, per esempio!

I segni fortunati di questo Capodanno 2023 che finalmente vinceranno

Gemelli beneficerà di questo periodo fortunato, soprattutto nel campo amoroso. Anche per loro l’influenza di Marte sarà fondamentale per realizzare obiettivi e desideri. In modo particolare, per inseguire il sogno della promozione e dell’anima gemella. Mai demordere, perché le stelle saranno dalla parte giusta.

Altro protagonista di questo Capodanno 2023 sarà il Leone. Incredibilmente, uno dei segni più fortunati dell’anno. Ci saranno tantissime belle opportunità per un periodo che si prospetta molto frenetico, con grandi attività che dureranno sicuramente per diversi mesi. Anche la carriera ne beneficerà enormemente, sia per i lavoratori nel settore pubblico che per quelli del privato. Gli astri sorrideranno a questo segno come raramente si era visto negli ultimi anni.

Realizzare tutti i propri desideri

Per gli amici nati sotto il segno dello Scorpione il 2023 sarà un anno difficile, bellissimo, ma molto impegnativo. Le opportunità saranno tantissime, e tutte da cogliere con gioia e pronti ad accettare i cambiamenti e le novità. Il trucco sarà non accettare mai nessun compromesso e fare sempre tutto ciò che ci si sente di voler fare. I sogni mai realizzati finora sono tutti alla portata di questi fortunati: basta solo volerlo. E anche l’amore raggiungerà livelli mai visti prima: il 2023 potrebbe segnare la vera svolta e l’incontro con l’amore vero.

Infine, i nati Bilancia sono quelli che troveranno più giovamento dall’aspetto economico dell’influenza del Pianeta Rosso. Grandi cose anche nell’aspetto della gestione della casa, con amore e successo alla portata di tutti coloro che lo cercheranno. Nuove strade si apriranno davanti a loro e le possibilità sembreranno infinite e tutte bellissime, anche quelle per cambiare vita.