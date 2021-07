La situazione in cui si trova il titolo è abbastanza delicata. Infatti, le azioni Neodecortech sono in bilico tra ribasso e aggiornamento dei massimi storici localizzati in area 4,5 euro.

Come si vede dal grafico, infatti, sul time frame settimanale l’impostazione è ribassista, ma le quotazioni hanno trovato un valido supporto sul I obiettivo di prezzo in area 4,06 euro. Cosa succederà in chiusura settimanale in prossimità di questo livello, quindi, sarà decisivo per il futuro del titolo.

Una chiusura settimanale inferiore a 4,06 euro a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento, prima, di area 3,84 euro e successivamente di area 3,22 euro, III obiettivo di prezzo. Da notare che alla chiusura della settimana in corso potrebbe scattare un segnale di vendita dello Swing Indicator.

Qualora, invece, il supporto dovesse resistere e si dovesse ripartire al rialzo, le quotazioni potrebbero raggiungere nuovi massimi storici in area 7 euro per un potenziale rialzo di oltre l’80% rispetto ai livelli attuali.

Ricordiamo che, in un precedente report, la società era stata inserita nella nostra Lista delle Raccomandazioni e da quel momento le quotazioni erano salite di oltre il 20%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la raccomandazioni media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Le azioni Neodecortech sono in bilico tra ribasso e aggiornamento dei massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Neodecortech (MIL:NDT) ha chiuso la seduta del 8 luglio a quota 4,09 euro in ribasso del 3,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.