In questi mesi estivi di caldo intenso e giornate al mare si ripresenta un problema molto comune. Si tratta di un’infezione delle vie urinarie, che provoca un frequente desiderio di minzione accompagnato da un forte bruciore. Se non trattata, la cistite cronica o acuta può degenerare sino a provocare perdite di sangue. Vediamo quindi come difendersi da questa comunissima e fastidiosissima infezione al tratto urinario in estate.

Cause e sintomi della cistite

Per via di una particolare predisposizione dell’apparato riproduttivo femminile, tantissime donne soffrono di cistite. Si tratta di una vera e propria infezione che interessa le vie urinarie e può essere causata da diversi fattori. In estate in particolare, l’eccessiva sudorazione, l’utilizzo più frequente di bagni pubblici o piscine possono portare a questo tipo di problema. La cistite può far aumentare le minzioni giornaliere e allo stesso tempo creare difficoltà a metterle effettivamente in pratica. L’urina può portare con sé un forte bruciore a volte accompagnato da spasmi dolorosi o brividi di freddo. Infine, le urine possono diventare torbide e/o maleodoranti.

Cura naturale e prevenzione della cistite

Nel caso di una cistite acuta, e quindi ricorrente, dobbiamo sicuramente rivolgerci al nostro medico. Dopo un esame delle urine, sarà lui a indicarci la terapia antibiotica adeguata. Detto questo, anche i cibi che consumiamo e tutto quello che beviamo possono prevenire o favorire la cistite. Per quanto riguarda cibi e bevande che dobbiamo consumare in questo senso, questi dovrebbero essere poveri di zuccheri semplici e grassi saturi. Quindi, dovremmo porre un limite a gelati e fritture di pesce. Per questo, evitiamo di condire gli alimenti con troppi grassi aggiunti.

Favoriamo alimenti ricchi di fibre preparati in modo semplice poco ricco.

Ma il consiglio più importante è sicuramente quello di consumare molta acqua. Questo eviterà il ristagno delle urine nella vescica.

I cibi da evitare assolutamente se vogliamo evitare la cistite

Se vogliamo stare alla larga da questa infezione, dobbiamo limitare il consumo di alcolici, caffè e tè. Non esageriamo con le spezie e i formaggi piccanti. Dovremmo eliminare tutti quei cibi pieni di zuccheri aggiunti, come dolci confezionati, cioccolato, gelati le caramelle. Evitiamo anche succhi di agrumi e fragole perché la loro acidità può irritare la vescica. Condiamo gli alimenti in modo semplice, senza utilizzare burro, strutto, panna o troppo olio. Ne consegue che i cibi fritti non favoriscono di certo la guarigione o la prevenzione della cistite. Evitiamo insaccati e i lieviti.

Ecco quindi spiegato come difendersi da questa comunissima e fastidiosissima infezione al tratto urinario in estate.